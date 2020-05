COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Aunque todavía no está firmado el decreto, una vez que rija la norma del precio de referencia para el mercado interno petrolero, conocido como “barril criollo”, Chubut volvería a recaudar 1.500 millones de pesos en regalías petroleras, es decir unos 900 millones más que lo que se había proyectado para el mes de abril, a partir del impacto de la baja de precios, cuando hubo operaciones hasta por debajo 10 dólares.

La liquidación de regalías vence el día 15 de cada mes, es decir este próximo viernes. Si Alberto Fernández no firma el decreto antes de esa fecha, la liquidación volvería a realizarse sobre los precios de mercado, que en abril promediaron los 18 dólares.

Ese impacto negativo podría reducir fuertemente la liquidación de regalías, lo que llevó al gobernador Arcioni, el mes pasado, a estimar que si no se aplicaba el precio interno, la recaudación caería hasta cerca de los 600 millones de pesos.

De acuerdo con un informe del economista Alejandro Demel, con 45 dólares por barril Chubut recaudaría unos 1.564 millones de pesos. Esto ubica el ingreso en la línea promedio del mes de enero, cuando obtuvo 1.570 millones de pesos, lo que al tipo de cambio actual significaría alrededor de 25 millones de dólares. Si bien no llega a alcanzar el ingreso de enero de 2020, cuando se registraron casi 32 millones de dólares, el monto se acerca más a una recaudación normal.

En el trabajo realizado por Demel, una liquidación sobre precios de 25 dólares arrojaría un ingreso de apenas 800 millones de pesos, es decir, menos de la mitad del último mes de enero. En el caso de Chubut, además, se deben descontar los impactos de su deuda, que en mayo demandará unos 3 millones de dólares, es decir casi 200 millones de pesos.

Sin embargo, las operaciones realizadas en el mes de abril estuvieron incluso por debajo de las proyecciones más pesimistas. Por eso es que este cálculo podría quedar desfasado, si finalmente no se pone en vigencia el instrumento legal que estipula el precio interno (por el que todavía hay desacuerdos en no pocos sectores de la industria, lo que explicaría el motivo de la demora en la firma del instrumento).

“Se va a liquidar sobre lo efectivamente facturado, como establece la ley de Hidrocarburos 17.319, en su artículo 56 –reveló una fuente calificada a ADNSUR-. Esto significa que si hubo una venta por 18 dólares, se paga regalías sobre ese valor”.

Tal como reveló esta agencia semanas atrás, desde Chubut hubo incluso una exportación a precios por debajo de los 10 dólares por barril.