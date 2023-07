La elección de Santa Fe dejó mal parado a Mauricio Macri que manifestó su apoyo a favor de la senadora Carolina Losada. El pasado domingo, el radical Maximiliano Pullaro ganó la interna de JxC, que contaba con el respaldo de Horacio Rodríguez Larreta, aliado de Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, los verdaderos socios de Pullaro.

Por otro lado, Macri está trabajando en la campaña de su ex ministro de modernización Andrés Ibarra como candidato a presidente de Boca y todo indica que este año, el ídolo del club de la rivera, Juan Román Riquelme será elegido presidente.

La jugada más importante que le queda es la de Patricia Bullrich a la presidencia. Falta menos de un mes para las PASO y aún no manifestó su apoyo explícito a su ex ministra de Seguridad. Esta es tal vez la mayor de las evidencias de que la figura de Mauricio Macri en el votante opositor se convirtió en un pasivo y Patricia Bullrich decidió desmacrizar su campaña para evitar que la vean como una títere del ex presidente, como le pasó a Alberto Fernández. En este punto Horacio Rodríguez Larreta, que desafió los deseos de Macri, está mejor parado frente al votante que está agotado de la grieta K Vs. Anti K.

La argentina bostera

Macri quedó tan corrido del armado electoral de Patricia Bullrich, que el día de cierre de listas se fue a jugar al paddle. Incluso en la crucial elección de Santa Fé para JxC estaba de gira / vacaciones de invierno por el verano europeo. Todavía sigue por allá.

Para mediados de agosto, después de las PASO, tiene previsto viajar al mundial de bridge que se realizará en Marrakech, Marruecos. Y por estos días está entrenando de manera intensa con sus compañeros de naipes.

Es decir que la agenda de Macri está monopolizada por todos temas ajenos a la política argentina y está muy lejos de darle la dedicación plena que le están dedicando los candidatos y sus equipos a la campaña electoral. Por el contrario, su contraparte de los últimos 20 años, Cristina Kirchner, está hiper activa en el armado electoral, a pesar de que no será candidata.

Todos se ven ganadores, pero ¿quién se chocará con la realidad?

La mayor actividad política de Macri en los últimos meses está en su cuenta de Twitter. Allí, la semana pasada compartió una columna del periodista Jorge Fernández Díaz, que ponderaba a Patricia Bullrich por sobre Horacio Rodríguez Larreta y que llevaba como título: “Sin consenso no hay cambio, sin conflicto tampoco”.

Los amigos del ex presidente interpretaron esto como la postura propia de Macri, que está consustanciado con la idea de que si la oposición llega al gobierno otra vez debería ser más firme a la hora de defender las reformas que pretende. Macri cree que Rodríguez Larreta no tiene el temple para tener al kirchnerismo en frente. Tal vez allí radica la campaña del alcalde porteño que lleva como remate “Ah, pero me tiembla el pulso…”, en alusión con doble sentido porque tendría la “mano fofa” como menciona Fernández Díaz y también porque padece una enfermedad llamada “temblor esencial”.

Macri cree que al kirchnerismo solo puede enfrentarlo Patricia Bullrich, pero la PASO de JxC está peleada y todavía no hay un ganador claro. ¿Qué pasa si gana Rodríguez Larreta? ¿Qué hará Macri? Hoy no está claro, pareciera que su único plan es un triunfo de Patricia Bullrich. No hay plan B.