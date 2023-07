El secretario general del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, José Llugdar, acompañó al candidato a la Intendencia de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, en un acto desarrollado el viernes en la empresa Manpetrol donde dejó un claro mensaje solicitando el acompañamiento a la fórmula que encabeza Macharashvili para las elecciones del 30 de julio.

Llugdar agradeció la presencia de Othar Macharashvili y su compañero de fórmula Maximiliano Sampaoli “nuestros futuros Intendente y Vice que hoy nos acompañan”, dijo y saludó a su par de la UOCRA, Raúl Silva, y a los candidatos a concejales comodorenses de Arriba Chubut.

“Con Raúl nos conocemos desde hace muchos años y venimos trabajando en forma conjunta dentro del Yacimiento y también de la ciudad, lo mismo con la gente de Camioneros. Aquí nos unen muchas cosas pero en especial un proyecto a futuro que tiene que ver con el Trabajo y el sostenimiento del empleo, sobre todas las cosas”, analizó Llugdar.

Regresarán las temperaturas bajo cero y pronostican nevadas para Comodoro

Y aclaró: "Ningún chubutense, comodorense o alguien que viva en Patagonia tiene que pensar lo contrario porque a nosotros nadie nos regaló nada, por eso estamos convencidos de que debemos trabajar para no incluir a gente como la que cometió agresiones en Trelew, porque no son nuestros enemigos sino familias, compañeros, hermanos nuestros y los tenemos que incluir”.

“Esas son las políticas que tienen que ver con el peronismo, las de igualdad. No podemos olvidarnos de los cuatro años que tuvimos con un presidente como Mauricio Macri, con los telegramas de despido, gente que quedaba fuera de la Industria, lo que repercute no solamente en un sector. Es una cadena de hechos donde siempre los trabajadores los vivimos en carne propia y hoy nos quieren venir a decir cómo tenemos que hacer, cuando en Neuquén no inauguraron un solo gasoducto, y se endeudaron por casi 50 mil millones de dólares, no realizaron inversiones menospreciando a los que estamos aquí en la Patagonia para llevarles bienestar y que todos vivamos cómodamente”, enumeró.

¿La primera gran nevada del año?: Cómo estará el tiempo este sábado en Comodoro y Rada Tilly 🌨

El sindicalista remarcó finalmente que “quienes desarrollamos tareas en la Cuenca del Golfo San Jorge, tenemos que acompañar esta fórmula porque tiene que ver con el futuro de todos. No necesitamos llevar 100 o 200 personas para presionar, sino que lo único que necesitamos hoy es ir y golpear una puerta y ellos nos van a atender como lo hicieron siempre. Trabajemos para que nuestro Gobernador y nuestro Intendente, sean peronistas”.

Discursos políticos

Por su parte Macharashvili señaló que “todavía no se tomó dimensión de lo que hicimos todos juntos: gremios, poder político y toda una sociedad, con una Ley de Hidrocarburos que cambió la vida, el futuro y la proyección de la Cuenca porque pudimos obtener los recursos para dar un recambio y recomponer las situaciones de desigualdad que teníamos en Comodoro Rivadavia”.

"No fue un accidente, queremos saber dónde lo dejaron", el desgarrador pedido de la esposa de Diego Barría

“Debemos volver a hacer esa unidad, hoy nadie se salva solo. Volver a juntarnos y aquellos que tomaron otro camino, seguro que nos vamos a juntar después, pero en este proyecto político vamos a ir juntos a luchar por los derechos de todos. El peronismo es humanista y tenemos que volver a ese eje”, disparó.

En ese marco, estableció que “con plata no arreglamos las cosas. Es necesaria sí, pero debemos ir por lo que corresponde: buena Educación, Salud y Seguridad, con igualdad, y eso se logra con convicción y ganando el 30 de julio las elecciones”, para cerrar su mensaje dando gracias “a los gremios con los que tenemos muchas cosas en común, que nadie nos regala nada pero tampoco nadie nos va a venir a sacar nada”.

En tanto Sampaoli, destacó que “conocemos del trabajo de estos secretarios generales, siempre pensando en el bienestar de los Trabajadores y nosotros pertenecemos a ese mismo proyecto. Vamos a trabajar articuladamente con ustedes, Othar va a ser el Intendente de la ciudad pensando siempre en mejorar la calidad de vida de los vecinos, y Juan Pablo será el próximo Gobernador, en un tándem que será muy importante. Por eso, venimos a pedirles su acompañamiento”.

Descuento del 90% y reintegro en el Estacionamiento Medido de Comodoro: quiénes tendrán el beneficio

Finalmente Silva, remarcó la necesidad de “seguir con este proyecto con el que venimos desde hace más de diez años, hablar de paritarias, de Trabajo, y estamos convencidos que vamos a tenerlos con esta propuesta para sostener la dignidad. Queremos que continúe con Maxi, Othar y Juan Pablo”.