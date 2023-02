La política se subió al horror del caso Lucio Dupuy

“¿Qué va a pasar con el crimen de Lucio? ¿Les van a dar perpetua a esas dos?”, me preguntaron esta semana. Mientras tanto, las redes sociales exponían la necesidad popular de un duro castigo para quienes mataron a Lucio Dupuy, un nene de cinco años que no tenia la culpa de nada y fue victima de todo.

A Lucio lo mataron Magdalena Esposito Valenti (progenitora del menor) y su pareja Abigail Paez. Pero también fue victima de un sistema que no funcionó y de las políticas que no se implementaron. El caso Lucio Dupuy fue rehén y víctima de la necesidad de los políticos por figurar en la escena con un nivel de protagonismo voraz pero sin un atisbo de autocritica.

La indignación, las posibles soluciones y el intento de acercase a los temas sociales llegan después de los hechos. Nunca antes del horror.

Son varios los políticos del oficialismo y la oposición que reaccionaron tras conocerse el fallo de las acusadas. Escribieron en redes sociales sobre el pedido de justicia, los respetos a los familiares de Lucio y la celebración de la condena. Corresponde que lo hagan, pero cuánta hipocresía que envuelven los mensajes en las redes por no quedar afuera de la catarsis social.

El Estado conformado por todos los poderes y la dirigencia política que legisla y establece un supuesto orden social no toma responsabilidad ante el hecho.

A Lucio Dupuy también lo mató la política. Murió por la desidia de un sistema que no prestó atención a una criatura que no pudo defenderse de la perversión. El sistema judicial no constató rigurosamente a cargo de quienes quedaba el menor. El sistema médico no sospechó de un chico golpeado profundamente. El sistema educativo no leyó entrelíneas todo lo que un niño puede decir cuando todavía no aprendió a expresarse. ¿Ellos no tuvieron la culpa?

Corriendo detrás del horror surgió el proyecto de ley Lucio. Tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación. Crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, dirigido a todas las personas que se desempeñen en la función pública. O sea una charla. Suma, por supuesto, pero con el cumplimiento de las normas y el trabajo responsable que a cada uno le compete, la muerte de Lucio se podría haber evitado.

Nadie tenia en cuenta la media sanción de la iniciativa legislativa para que sea ley. Fue el clamor popular que se encendía con el caso en los días previos a la sentencia.

La ley Lucio fue incorporada por el presidente Alberto Fernandez en el temario de las sesiones extraordinarias días después de la batería de proyectos para embestir a la justicia. ¿Un intento de “estar cerca” de las cosas que suceden?

Es una premisa que todo aquello que suceda en año electoral, es campaña. Y la ley Lucio no fue la excepción. Cayó en la grieta política y en la trampa del año electoral.

La vocera presidencial, Gabriela Cerrutti, utilizó el proyecto para criticar a la oposición. Increíble pero real. “No podemos creer que la oposición sea capaz de dejar temas tan importantes sin tratar como por ejemplo la ley Lucio” dijo la portavoz.

Por su parte, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, aprovechó el tema para disparar contra el peronismo. “Felicitaciones a todo el peronismo, que gobierna ininterrumpidamente La Pampa desde 1983, por el extraordinario desempeño del sistema sanitario, educativo y judicial de la provincia en el caso de Lucio. Viva Perón! Que no decaiga, compañeros”, escribió en Twitter.

Me pregunto si no les da vergüenza. Una vez mas, los políticos están tan ensimismados en sus combates, que no logran empatía con la sociedad. Tampoco logran respetarla. Respetar la sensibilidad social ante el horror seria trabajar incansablemente en el cumplimiento de las tareas de manera responsable. Con hechos, no con redes sociales.