Sálvese quién pueda: la agenda de la dirigencia política, lejos de la gente

Enero llega a su fin con los mismos temas con los que arrancó. Cada día, se renuevan las peleas político mediáticas de los dirigentes en temas alejados a la sociedad. Por más que algunos se esfuercen en hacer notar la importancia de las sesiones extraordinarias y la discusión por el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de nada sirve.

La sociedad argentina quiere ver, en su vida cotidiana, soluciones a los problemas que la acechan: inflación (enero terminará con el 5%), falta de puestos de trabajo formal, seguridad y orden social.

Se le suman los problemas internos. Las dos grandes coaliciones políticas a nivel nacional se encuentran ensimismadas en conflictos vinculares, de egos y envidias.

En el Frente de Todos, salieron los trapitos al sol una vez mas entre el kirchnerismo y la figura de Alberto Fernández.

El ministro del Interior, Wado de Pedro, deslizó, por lo bajo, su inconformidad por quedar afuera de una reunión de organismos de derechos humanos y Lula Da Silva (el rockstar de la cumbre de la CELAC).

El albertismo contratacó con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que le pidió a su colega del gabinete nacional que blanquee si esta ofendido. Rápida de reflejos, la siempre batallante Florencia Saintout (rival histórica de Tolosa Paz) se metió en la contienda. “Atacar a @wadodecorrido pensando en la campaña electoral propia es lo mas antiperonista que hay”, escribió en su cuenta de twitter. ¡Que novelón!

Juntos por el Cambio tampoco es la panacea. Esta semana, la mesa nacional tuvo que sentarse a discutir de qué manera impedir la ruptura de la coalición en provincias con altos caudales de votos como Mendoza y Córdoba.

Además, cuidar que no vuele por los aires las internas de candidatos en Neuquén, Rio Negro y Chubut. Se les ocurrió definir que todos los partidos provinciales deben buscar la unidad y, en caso de incumplir con eso, no podrán utilizar las siglas de JXC en alianzas, colectoras o lemas. Algunos se preguntaron: “¿Y qué? ¿Y si no nos suma un sello nacional?”. Otro novelón, pero mas escolar.

Mientras la oposición decide si romper o no en algunos distritos, el desafío de atar la suerte a los desmanes nacionales sigue sin resolverse en algunas provincias. Aunque resulte un tanto improvisado, hay lugares del país en los que no se sabe cuándo se va a votar.

Es una incógnita qué hará la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, aunque todo indica que se votará en conjunto de las nacionales, como hicieron en 2019. Corrientes, Córdoba, Tierra del Fuego y Entre Ríos no establecieron todavía el calendario.

Sin embargo, la mayoría decidió que su terreno quede lejano a la elección a presidente de la Nación. Al día de hoy, 18 provincias desdoblarán sus comicios respecto de las elecciones nacionales. Todos buscaron salvarse de que los candidatos nacionales no sean un ancla en el océano que los hunda. ¿Será efectiva la estrategia? Es la única herramienta que les quedaba a los gobernadores que pretenden la reelección. Porque como se dice habitualmente: “el que no corre, vuela”.

El mes que viene se larga la primera carrera electoral provincial. En La Pampa hay PASO el domingo 12 de febrero, pero la mayoría de los partidos tienen candidato único a excepción de Juntos por el Cambio. Será una instancia de encuesta provincial.

Será el inicio concreto de una carrera que ya empezó y que el sentimiento mas interno de cada uno es “Sálvese quien pueda”.