Este 2 de febrero se finalmente se conocerá la sentencia del juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de 5 años que fue asesinado. Por su muerte las principales acusadas son su progenitora Maldalena Espósito y la pareja de ella, Abigail Páez.

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, se encuentra expectante sobre la resolución que tome la Justicia, aunque también se manifestó muy crítico con la jueza Ana Clara Pérez Ballester, que le otorgó la tenencia de Lucio a su madre y se la revocó a su papá, Cristian Dupuy.

“La tercera asesina es Ana Clara Pérez Ballester, una jueza de minoría de General Pico. Acá hay tres asesinas: 2 son las que lo mataron a Lucio y una que lo entregó en bandeja de oro para que lo mataran. Esta jueza aún sigue en función, haciendo macanas igual, pero no tiene empatía ni corazón. Pertenece a los ‘colectivos verdes’ radicales”, dijo Ramón Dupuy, en diálogo con Radio Mitre.

Y agregó: “Yo jamás me la crucé en un año y dos meses que llevamos este proceso de Lucio. Pero hasta el día de hoy no me ha dado la cara, y le he pedido una explicación de por qué revocó la tenencia, si el estaba bien acá en General Pico y se los entregó a estas asesinas para que lo mataran”.