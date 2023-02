La encrucijada de Macri

Horacio Rodriguez Larreta escribió “Quiero ser presidente” en Twitter y de esa forma, oficializó lo que se sabía hace años. En el video que acompaña el posteo en redes, tiene un discurso antigrieta que responde a la estrategia de captar los votos blandos, aquellos que pueden volcarse para un polo o para el otro.

Mientras referentes de JXC, como Elisa Carrió y Luis Juez, publicaron al instante las felicitaciones por el lanzamiento “del pelado”, otros, estaban pendientes de Mauricio Macri.

El ex presidente tardó en salir a apoyar. Lo hizo, pero el texto tuvo varios mensajes. “Yo creo profundamente en la competencia. Los dirigentes del PRO se presentan ahora dispuestos a competir de forma transparente, para que sean los votantes quienes decidan quién será su representante”, escribió en Instagram.

El fundador del PRO sabe que no puede elegir a un solo alfil. Horacio Rodriguez Larreta no encarna sus deseos, lo nota poco determinante. Sin embargo, cuenta con décadas de armado de políticas públicas y gestión. Una experiencia que Patricia Bullrich no tiene. El desafío es hacer equilibrio entre ambos teniendo en cuenta que son dos políticos vehementes y testarudos.

Como si fuera poco, Mauricio Macri, tiene que decidir si él mismo será candidato o no, algo que tiene en vilo a varios referentes provinciales. “No parece dar signos de querer participar” dicen en el entorno de Bullrich. Se refieren a la cantidad de tiempo en el exterior por sus funciones en la Fundación FIFA. Por cierto, a partir de hoy, estará tres semanas en Europa.

La lucha puertas adentro del PRO ya es encarnizada. Nadie se mira con amor ni tampoco festejan tanto que sean muchos los candidatos. Están muy lejos de una competencia sana.

En el post lanzamiento de Horacio la frase fue: “Es muy prematuro el lanzamiento. Nosotros no lo necesitamos, estamos muy bien en las mediciones”. ¿Acaso alguien esperaba que se diga: “Éxitos, que gane el mejor”?

¿Cómo equilibrar entre dos rivales que pelean el mismo espacio? ¿Quien podrá suturar posibles heridas del combate? Mauricio Macri cree que es él. Horacio y Patricia son ambivalentes al respecto. Por un lado, se los nota incómodos con la idea de necesitar un apoyo del ex presidente. Por el otro, ambos corrieron para obtener una foto en la casa que Macri tiene en el lujoso barrio de Cumelén, Villa La Angostura.

Hay tres motivos por los que Macri decide no dar pistas de lo que piensa electoralmente.

El primero, y principal, esta convencido que no hay que mostrarle las cartas al Frente de Todos. “Sería darles mucho tiempo de armado”, aseguran.

En segundo término, no mostrar debilidad del PRO ante los radicales y los dirigentes de la Coalición Civica. Mauricio Macri cree que los candidatos propios (también esta en carrera María Eugenia Vidal) son mas fuertes en imagen para la elección. Pero tampoco encontró la manera, al día de hoy, de frenar la tensa calma (mas tensa que calma) de los halcones bullrichistas y los moderados larretistas.

El punto tres, es el más difícil. ¿Y si las mediciones lo obligan a presentarse?. Macri no lo dice pero no quiere competir. Sin embargo no lo descarta. Cree que todavía lo puede pensar.

El calendario electoral empezó a correr. Falta mucho y, a la vez, no falta nada. Lo cierto es que Mauricio Macri tiene cartas sobre la mesa y todavía no elige por cuál apostar. Todo depende de una delgada línea. Hay que ver si, los aires europeos, le acomodan los pasos a seguir.