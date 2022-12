"Este es otro capítulo del fin de la impunidad de la corrupción pública", expresó la mesa Nacional de Juntos por el Cambio en un comunicado.

Además, destacaron que fue "un fallo judicial histórico" en el que "todas las garantías constitucionales de los acusados se han respetado".

"En un contexto de altísimos niveles de inflación, de inseguridad, de trabajo precario y con la incertidumbre en que vivimos los argentinos y argentinas, es doloroso ver cómo el kirchnerismo se ocupa de los intereses de sus dirigentes: solo se unen cuando los tocan a ellos. Nunca para mejorar la vida de las personas. Nunca para sacar al país de este desasosiego", indicaron.

Uno de los más duros fue el diputado de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, quien posteó en las redes sociales el tango "Chorra", de Carlos Gardel.

También se expresó el jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta. "Este fallo abre la puerta de una Argentina posible: la de la Justicia, la del respeto a las instituciones y a los valores democráticos. Estamos frente a la oportunidad de un cambio de época. Una época donde la honestidad y la verdad vuelven a tener protagonismo y la viveza de algunos políticos queda como parte de un pasado oscuro", arrancó.

"La sentencia de hoy confirma que se le puede poner un freno a un modelo de corrupción sistémica sin precedentes en nuestra historia. Que no todo da lo mismo. Es un alivio saber que el fin de la impunidad en nuestro país es posible. Que podemos terminar con una cultura del poder que se adueña del esfuerzo ajeno porque entiende al Estado como propio", siguió el mandatario porteño.

"El único camino hacia el desarrollo de nuestro país es a través de la división de poderes y del Estado de Derecho. Mientras haya justicia, los argentinos podemos confiar en que hay un futuro para construir", continuó.

"Romper la ley no debe ni puede ser gratis. La corrupción tiene consecuencias graves. Es una ruta en mal estado que causa accidentes, son trenes que no frenan, aviones que no despegan, hospitales que no se inauguran, escuelas que no dan clases y patrulleros que no llegan a tiempo", destacó Larreta.

"Robarle al Estado es robarse el presente y el futuro de millones de argentinos. No puede pasar nunca más. Hoy podemos tener esperanza de un futuro mejor. Era impunidad o justicia. Y se hizo Justicia", concluyó Larreta.

A su vez, la diputada del PRO, Silvia Lospennato, destacó: "En un juicio con todas las garantías constitucionales del proceso penal CFK fue condenada. Es muy día muy importante para nuestra democracia. Hoy volvemos a creer que en Argentina existe la igualdad ante la ley".

"El Fiscal Luciani ha hecho un trabajo impecable. Nada de lawfare: hechos objetivos comprobados. Cristina Kirchner condenada en primera instancia a 6 años por administración fraudulenta. Hay Justicia, hay separación de poderes, hay democracia, hay esperanza" remarcó el senador nacional de Tierra del Fuego por la UCR, Pablo Daniel Blanco.

"Será Justicia cuando CFK devuelva TODA la plata que robó y vaya presa por los delitos cometidos. Mientras, seguiremos atentos y sin bajar la guardia. El kirchnerismo no puede ser subestimado. Su capacidad de daño no tiene límites. ¡Defendamos a nuestra patria de estos ladrones!", remarcó la titular del PRO, Patricia Bullrich.

"Vamos a defender siempre la división de poderes. Y no son perseguidos: son ladrones", lanzó la diputada nacional del PRO, Sabrina Ajmechet.

Por otro lado, el diputado del PRO y economista, Luciano Laspina, hizo foco en un número que dijo el tribunal: "Según el fallo, @CFKArgentina y sus secuaces se robaron $84.000 millones!"

Las diputadas Paula Oliveto y Mariana Zuvic, se filmaron abrazadas: “Nunca bajamos los brazos. Siempre luchamos por lo que creíamos. Hoy no ganó la impunidad”.

En línea con López Murphy, el diputado liberal José Luis Espert, también trató de "chorra" a la vicepresidenta: "Es oficial. Sos chorra CFK".

Por su parte, el diputado nacional Diego Santilli, replicó: "Lo que estamos viviendo es un cambio de época en la Argentina: ya no da lo mismo hacer las cosas bien o hacerlas mal. Se termina la impunidad".

"Quedó probado que un contratista que era monotributista y armó una sociedad 3 días después de la asunción de NK no puede acumular 22 veces la superficie de CABA en 8 años si no es con la complicidad del poder. Resta que con el debido proceso el fallo quede firme", expresó Waldo Wolff, diputado nacional del PRO.

El comunicado completo de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio

Estamos ante un fallo judicial histórico. Todas las garantías constitucionales de los acusados se han respetado. Este proceso ha sido ejemplar y demuestra que nadie está por encima de la ley en Argentina. Este es otro capítulo del fin de la impunidad de la corrupción pública.

Las reacciones de los dirigentes del oficialismo a la sentencia judicial son inaceptables para un país democrático y republicano. Quienes formamos parte de Juntos por el Cambio estamos muy preocupados por el embate constante a las instituciones de la Constitución.

En un contexto de altísimos niveles de inflación, de inseguridad, de trabajo precario y con la incertidumbre en que vivimos los argentinos y argentinas, es doloroso ver cómo el kirchnerismo se ocupa de los intereses de sus dirigentes: solo se unen cuando los tocan a ellos. Nunca para mejorar la vida de las personas. Nunca para sacar al país de este desasosiego.

La libertad de expresión y la igualdad ante la ley son pilares básicos en el funcionamiento de nuestra república. No hay riesgos para la democracia. Por el contrario, así funciona el Estado de derecho cuando se controla y aplica la ley con imparcialidad.

Son tiempos de mantener la paz social y tener tranquilidad.

Siempre más democracia, más libertad, más justicia y más República.