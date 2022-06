El presidente Alberto Fernández estuvo presente este viernes por la tarde en el acto que se realizó en Tecnópolis por el 100° aniversario de la creación de YPF y sostuvo que "una YPF en manos del Estado no es garantía de nada, porque en política no todo es lo mismo" y agregó: "necesitamos que no se adueñen de la Argentina los que la manejan como una estancia propia".

"En la política hay intereses en cuestión, hay quienes quieren defender intereses populares y quienes no", indicó el jefe de Estado.

"Tenemos trabajar en unidad los que sentimos un deber moral por los que menos tienen", consideró y destacó que "Argentina tiene una oportunidad de tener un gran futuro".

En este sentido, ratificó la convicción de su Gobierno de construir "toda la infraestructura necesaria para estar preparados" y dar respuestas a una futura demanda mundial de alimentos y energía, en el marco de las consecuencias que dejará la guerra en Ucrania.

Además, el jefe de Estado afirmó que "el gasoducto Néstor Kirchner permitirá que mucho gas llegue al centro del país" y afirmó que el exmandatario Hipólito Yrigoyen "tomo una gran decisión que lo enfrentó a sectores conservadores" cuando hace 100 años creó YPF.