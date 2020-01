Éstas son las predicciones para el sábado 11 de enero de 2020.



ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Sería interesante que utilizaran la jornada para sentarse a dialogar con sus parejas sobre cosas que quedaron pendientes conversar. No posterguen su tranquilidad. A veces por temores no enfrentamos las cosas, pero es bueno hacer el esfuerzo. Todo ayuda a que crezcamos.

Momento de color: algas.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Una cita repentina con amigos los ayudará a pasar una jornada más que entretenida. No por eso dejen de revisar sus papeles y de ponerlos en orden. La importancia de la amistad es algo conveniente de analizar y de valorar como una de las grandes virtudes humanas.

Momento de color: azul puro.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Una actitud no muy agradable de alguien que conocen les cambiaría el humor. Evítenlo. Logran compenetrarse con alguien que les gusta, hay posibilidades de unión. Sábado de sensaciones en las que deberían primar las buenas y constructivas. Ignorar la mala intención.

Momento de color: violeta.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Intuición acertada en este día más que propicio para develar misterios en el plano afectivo. Verán que no se encontrarán con cosas indeseables que los lleve a comprender que a veces exageramos. Escuchar la voz interior, saberse, conocerse, quererse, exigirse desde el mejor lado.

Momento de color: café.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Día propicio para la reunión familiar. Tengan el gusto de estar con los suyos y disfrutar de los afectos más íntimos y legítimos. Proyectos que les vienen a la mente haciéndoles sentirse incentivados y motivados. Permitirse crear posibilidades de éxito.

Momento de color: verde agua.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La conquista de la jornada pasará por la coincidencia luego de mucho tiempo con alguien del entorno familiar. Se animarán a concurrir a una reunión poco habitual a la que serían invitados. No abandonen las ilusiones de poder ser felices. No negarse a conocer, salir, como sea.

Momento de color: rosa viejo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Búsqueda interna que refiere a cuestiones muy íntimas relacionadas con problemas afectivos. Todo es cuestión de aceptar las pérdidas y de estar abiertos a las posibilidades que nos trae la vida. Querer es poder y saber o afirmar que siempre podemos, nos otorga la cercanía del éxito.

Momento de color: esmeralda.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Para lograr felicidad deberían en principio tratar de no hacerse problema por todo lo que ocurra en el día. El nerviosismo llega a ser una forma de vida, cuídense y procuren cambiar las actitudes que no les sirven. La tranquilidad también es una forma de vida, todo es mejor cuando estamos tranquilos.

Momento de color: amarillo bebé.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Si logran en este día distenderse y dejar para otro momento la permanente preocupación sobre las cuestiones económicas, lograrán tener momentos de felicidad. Priorizar la calidad de vida ante todo, aún con problemas de distinto tenor. La salud es pilar en la vida.

Momento de color: maíz.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Estarían más que contentos con un reencuentro con familiares lejanos que por diferentes circunstancias dejaron de ver. Revean las decisiones que toman en el plano afectivo. No siempre estamos acertados, hay que mirar más allá de la situación que nos hace poner distancia. Tomarnos nuestro tiempo.

Momento de color: magenta.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Logran encontrarse afectivamente con personas de su gusto. Nueva perspectiva de vida en el plano laboral. Es un buen momento para presentar proyectos e ideas a personas que ustedes conocen en el área de sus actividades. Hoy planifiquen. Siempre es válido intentar.

Momento de color: lavanda.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Día atípico para la sensación interna, se conectan con personas que les hacen pensar en cosas profundas. Se manifiesta ante ustedes una realidad que hasta ahora no podían ver. Es bueno esperar, es bueno hacer lo que se puede. Saber que todo llega en la vida. Esperanza.

Momento de color: esmeralda.