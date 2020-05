Éstas son las predicciones para el martes 12 de mayo de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Virtual avance frente a situaciones que los preocupan. Todo está en el modo en que percibimos los problemas, aún siendo serios. Saber que estamos amparados por Dios o el Universo, que es lo mismo. Todo pasa arianos. Tranquilidad.



Momento: de color dorado.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Las alternativas hoy serían en el plano intelectual, con llamados que traerían buenas noticias. Para algunos con sensaciones profundas en los corazoncitos de los atractivos taurinos. Las actividades con mucha paz y recupero de la esperanza.



Momento: de color borgoña.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Lugar encontrado para los geminianos en situación de búsqueda de trabajo, estén atentos a los llamados. Arreglan situaciones con algún dinero que les entraría, saldan deudas o compran cosas. Día energético con mucha buena onda.



Momento: de color salmón.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Serviría mucho en esta jornada poder separar las aguas y atender parte por parte cada situación. Aún así no se permitan perder el buen ánimo, busquen qué hacer o de qué ocuparse en casa. Día aprovechable en el que pueden avanzar positivamente.



Momento: de color cromo.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Los asuntos del corazón priorizando la sensación de los leoninos. Hay proyectos o ideas que los entusiasman, llamados que les darán alegría y miradas hacia el futuro. Las finanzas mejorando desde el comienzo de nuevas alternativas a futuro.



Momento: de color verde manzana.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Hay buenas expectativas en el plano de las finanzas, aunque no solucionan todas las situaciones. Tiempo al tiempo, todo llega y todo pasa. Noticias del corazón de personas que quedaron en la memoria, emoción que alterna con nostalgia.



Momento: de color rosa fuerte.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos a trabajar fuerte en este día con muchas situaciones a resolver. Capacidad y seguridad son las claves. Una nueva posibilidad en las parejas que estén con conflictos o con resquemores, llega mucha comprensión y ganas de lograr la solución. Hay conciencia del amor que se siente. Aprovechen el tiempo.



Momento: de color crema.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Una interesante jornada para arreglos en casa, orden, limpieza. Bien aspectados los librianos, con mucha lucidez y los pies en la tierra. Traten de no quedarse emocionalmente en los tiempos pasados, observen la inmensidad del mundo.



Momento: de color anaranjado.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Hay momentos en los que uno decide por dónde ir. Siempre hay diferentes posibilidades, a sentarse a meditar lo que más acertado sería. Los corazones de los arqueritos con algo de nostalgia que podría disiparse si asumen que deben hacerlo.



Momento: de color maíz.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



La calma y los nervios alternando las horas de las cabritas. Traten de que las emociones no primen en esta jornada con tanto trabajo. Amor que premia y distingue sus virtudes. Compenetración y compañerismo afianzándose, correr de las horas en estado de paz.



Momento: de color arándano.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Los aguateros con mucha energía preparando una jornada muy productiva sobre todo en el campo económico. Logran o vender o cobrar algún dinero que esperaban hace tiempo. Los corazones están ingresando en una etapa positiva y con nuevo brío.



Momento: de color verde profundo.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Las horas de este día son especiales para los piscianos, les traerán justicia y suerte. Aprovechen la jornada entonces para tomar determinaciones que los ayudarán a crecer en el campo de lo personal y que repercutirán bien en todo.



Momento: de color lavanda.