Éstas son las predicciones para el martes 5 de mayo de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos jornada ideal para ir planificando bien las soluciones a estos baches que ocurren frente a esta realidad. Buen día también para poder ponerse de acuerdo en el área laboral y tener un punto de partida. Amor con alegría.



Momento: de color coral.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos a pronunciarse y buscar una mejor sensación de equilibrio en sus relaciones afectivas. Punto final para los celos, frenen ese tipo de pensamientos seriamente. A nada bueno los llevará. El esfuerzo siempre es válido. Hora de cambios.



Momento: de color azul verdoso.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Busquen proporcionar la medida que ofrecen ante los requerimientos de los demás. Lo primero es preservarse y saber utilizar los límites siempre por el bien de todos. Dar desde lo genuino y de modo sentido. El amor en crecimiento.



Momento: de color maíz.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Es verdad que hay días que no tenemos ganas de cumplir con nuestras obligaciones rutinarias. Sin embargo, una vez realizadas, nos sentimos bien. Propónganse no dejarle ganar a esa presencia interior que los tira un poco abajo.



Momento: de color púrpura.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Algo de revoltijo y cierto desorden en sus fueros íntimos. Leoninos, deberían ponerse a dilucidar qué es lo que realmente quieren hacer o conseguir en sus vidas. Estén atentos al cansancio que no es sólo físico. Libertad, responsabilidad.



Momento: de color magenta.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



El trabajo con ciertos momentos de tensión. Conéctense con imágenes bellas en sus mentes y dejen pasar la negatividad que de innecesaria se torna débil. Asuntos del corazón con buenos propósitos y una oleada de convicción de querer más.



Momento: de color rosado.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Los librianos a veces con estos altibajos emocionales que desequilibran su habitual tranquilidad en pos de que reine la paz. Cierto aroma a nuevo se perfila en relaciones de pareja con años y las nuevas con bastante entusiasmo.



Momento: de color vino.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos con una nueva visión en el área de sus actividades. Hay impulso interno suficiente como para poder proyectarse de manera creativa e innovadora. Razones del corazón como para poner punto final a ciertas cosas.



Momento: de color marrón dorado.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Muy seguros de sí, los sagitarianos tienen un día ideal para organizar sus trabajos en casa muy preparados para las situaciones en las que deban demostrar sus habilidades. Mejoran actitudes respecto al modo en el que se relacionan.



Momento: de color melón.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Aventureros y osados, los capricornianos encaran la jornada para tener los logros esperados en el campo de las finanzas. Verán los negocios que esperan florecer y con posibilidades de seguir creciendo en un futuro no muy lejano. Amor confitado.



Momento: de color verde oliva.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Conciencia de cambio. Los acuarianos con su natural impulso innovador y creativo, miran con nuevos ojos y más productivos el área de sus actividades. Conciban los tiempos que vivimos como aprendizaje. Refugio en el amor.



Momento: de color turquesa.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Los piscianos con margen de tranquilidad dada alguna mejoría en el plano económico. Traten de cumplir con sus obligaciones en cuanto a deudas o pagos que están algo atrasados sin desesperar y de a poco. Corazones contentos, día apacible.



Momento: de color menta.