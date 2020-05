Éstas son las predicciones para el miércoles 6 de mayo de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Lindo y con regocijo los arianos recibirían noticias agradables y muy necesarias en los planos de la salud y los afectos. Modifican ciertos hábitos y se impulsan a tener una rutina más sana y con energía de seguir superando.



Momento: de color cristal.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Sienten los taurinos alguna sensación de opresión, o de tener un muro delante en el plano afectivo. Podrían hoy ponerse a pensar sin tapujos y con la verdad en sus manos. Liberan espacio en sus casas, ordenen y saquen lo innecesario. Así en sus mentes.



Momento: de color verde bosque.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Traten de no reparar tanto en detalles que en definitiva ustedes mismos saben que no podrán ser cambiados en el plano de las relaciones afectivas. Aceptar al otro y buscar su mejor parte que debería ser mayoría en su haber.



Momento: de color amarillo.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los cancerianos con aires festivos por noticias lindas en sus familias. Superan una crisis económica con nueva perspectiva planteada desde alguien que los ayuda. No posterguen demostrar sus afectos, redondeen este día bueno.



Momento: de color cobre.



LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



Leoninos a ponerse en clima de conversaciones sinceras con sus parejas o personas de su entorno afectivo. Se logran las cosas partiendo de la verdad y la voz saliendo desde el corazón. Participan de conversaciones intensas en el hogar con los suyos.



Momento: de color té verde.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Los tiempos no son de acuerdo a nuestros requerimientos. Tener en cuenta siempre que el ritmo del Universo es exacto y que las cosas son cuando tienen que ser. Ilusión en el plano afectivo, revisen pretensiones y planteen. Todo pasa.



Momento: de color zafiro.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos sin matices negativos, la jornada sería apacible y con tiempo para poder sentarse a pensar en nuevos proyectos que les darían frescura a sus vidas. Tiempo de sueños y posibilidades nuevas en sus vidas en futuro cercano. Adelante.



Momento: de color lavanda.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpiones literalmente a punto de picar, midan hoy sus impulsos y frenen producir problemas por cosas que no tienen sentido. Los celos en este signo, son quizás una de las características, busquen vivir en paz. Se darán cuenta que hay modo más fácil y sano para vivir.



Momento: de color amatista.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Aquellos arqueros que estén sin pareja no caigan en tristezas. Abran sus corazones y procuren fomentar la esperanza interna. Las parejas con creatividad y ganas de hacer cosas entretenidas en casa buscando ver la mejor parte de todo. Salud óptima.



Momento: de color anaranjado.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Las cabritas focalizadas en proyectos nuevos que tienen grandes posibilidades de ejecutar en poco tiempo. Con algo de distancia en el manejo de las relaciones afectivas, traten de activar el entendimiento hacia el otro. No se cierren.



Momento: de color magenta.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Competir desde lo sano, siempre es válido. Ponerse nervioso y rozar el egoísmo, no lo es. Acuarianos relajen sus mentes y déjense llevar por el entusiasmo en sus vidas. La salud física con necesidad de ciertos cambios de hábitos.



Momento: de color melón.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos todo puede ser en esta vida, salvo las cosas que sabemos que no lo son por razones superiores a las posibles. Dejen pasar el tiempo y cúrense las heridas que ya no deben sangrar. Invitaciones espiritual a la que es lindo y sano ir.



Momento: de color rosa suave.