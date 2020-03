Éstas son las predicciones para el jueves 19 de marzo de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Predecible jornada, las cosas salen ordenadas y correctamente. Podría suceder para algunos arianos que surja un nuevo rumbo laboral. Los corazones con emociones salpicadas, siéntense a pensar y a tratar de serenar los impulsos.



Momento: de color cobre.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Buen comienzo de este día con llamados que les harán levantar el ánimo. Un día como para aplaudirse a sí mismos, taurinos saben encontrar el modo de salir triunfantes de encrucijadas. Alivio y satisfacción en los afectos aunque con celos.



Momento: de color azulino.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Día de cierta contorsión en el área de las actividades. Surgirían posibles desencuentros y contradicciones con compañeros o superiores. Traten de lograr encontrar el equilibrio entre lo que piensan y lo que sus trabajos necesitan.



Momento: de color arándano.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los cancerianos con una jornada algo agotadora, con mucho movimiento e imprevistos en el área de las actividades. Mucho calor humano a la vez con buena sensación al sentirse cómodos y acompañados. Aspiraciones a concretarse pronto.



Momento: de color verde esmeralda.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Virtual compensación y reconocimiento en el área de las actividades para los leoninos. Hay energía suficiente como para aprovechar y dialogar con esas personas que quizás estén algo postergadas en sus vidas y merecen la charla.



Momento: de color amarillo rojizo.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Mente con brillos y precisiones de estos mercurianos natos en su inteligencia. Los momentos del día, se verán salpicados con emociones encontradas entre amigos y familiares con algunos problemitas prontos a resolverse. Todo se subsana de alguna manera.



Momento: de color amaranto.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Coincidencias y acuerdos que se celebrarán de manera correcta y auspiciosa en todo lo que competa a papeles, trámites importantes, con firmas que garantizarán las buenas soluciones. Día con tensión pero con final feliz en el plano afectivo.



Momento: de color verde oliva.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Las vicisitudes y los inconvenientes que surjan deberán tomarlos con calma e inteligencia. Arribarán en este día a buenas y claras conclusiones en el área de los afectos. No negar la realidad es el punto más importante para poder afrontar.



Momento: de color púrpura.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sin contratiempos los arqueritos tendrán hoy una jornada tranquila emocionalmente. Se reencontrarán con personas a quienes quieren y lograrán consolidar algunas parejas. Finanzas con avances y aciertos esperados. Esperanza.



Momento: de color crema.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Día para replanteos y cuestionamientos personales respecto al modo de encarar las tareas diarias. Pensar siempre que las cosas tienen diferentes modos de ser resueltas. Finanzas en mejoría, hoy bien aspectadas las firmas.



Momento: de color caoba.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Los acuarianos con buena jornada, algo agotadora pero con buenos resultados. No olviden que todos debemos concurrir al médico, y que todos tenemos en deber de ocuparnos de nuestra salud. Amor pleno, romanticismo y ganas de más.



Momento: de color magenta.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Los piscianos con bastantes complicaciones laborales que si no calman las emociones tendrán ganas de tomar decisiones apresuradas. No sofocarse con los nervios ni los malos pensamientos es base en la vida. Calmarse es casi un deber.



Momento: de color lila.