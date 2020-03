Éstas son las predicciones para el viernes 13 de marzo de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Hay ansias de querer comerse al mundo y poder lograr con seguridad y responsabilidad lo que se proponen. Hoy arianos busquen que encontrarán, digan que serán escuchados. Momento íntegro y positivo en todos los sentidos. Entrevistas laborales impecables con ánimo y frescura.



Momento: de color rojo.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Tauro con mucha tarea por delante sobre todo en los hogares y aquellos que incluso tuvieron que llevarse trabajo a casa. Busquen el rato para caminar o realizar alguna actividad física. Sorpresa agradable en el plano afectivo. Día apto para firmas y arreglos, reuniones y concreción de proyectos.



Momento: de color manteca.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Vitalidad y entusiasmo geminianos en esta jornada con posibles juntadas con amigos o familiares. Acontecimientos interesantes con mucha emoción y alegrías compartidas. Llegan a ustedes noticias positivas en el plano financiero. Sería un día para negociar y activar.



Momento: de color naranja.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los cancerianos con salidas programadas o compromisos sociales que no deberían cancelar. Siempre está la posibilidad al abrir la puerta de la casa. Salir, conocer, buscar son las claves para crecer y lograr objetivos en todos los sentidos. Presten atención en los trámites que realicen.



Momento: de color fucsia.



LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



Jornada con mucho trabajo pero satisfactoria. Leoninos un día con energía para querer estar con ustedes mismos, hacer cosas que desean, pasear o ir a algún lugar. Estar solo es también importante para colaborar en el logro del equilibrio con uno y con los demás. El tiempo otorga.



Momento: de color plateado.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Los virginianos con sensación de estar atareados con responsabilidades que quizás no desean tener. Ocurre que en la vida pasan cosas que a veces nos cuestan asumir o hacer. Busquen distender y buscar la mejor parte a cada cosa. Día algo irritable, busquen estar tranquilos, siempre es bueno.



Momento: de color gris claro.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos con mucha inspiración, tendrán un día en el que buscarán poder emprender una actividad que les dé la sensación de enriquecer el espíritu. Hay afinidad al Arte y ganas de poder expresarse. Liberación. Amor que se busca y que puede encontrarse. No claudiquen ni se depriman.



Momento: de color violeta.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos con ganas de poder dejar un poco de lado tanta responsabilidad que siempre se toman por los demás. Sentirán alivio y verán que siempre hay otras opciones en el manejo de la vida diaria. Amor con sorpresa tanto para los que ya tienen parejas como las nuevas.



Momento: de color malva.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Traten de focalizarse en no detenerse tanto en las dudas que se les presentan internamente frente a sus proyectos o emprendimientos, y pruébense. La vida siempre ofrece posibilidades, no teman. El amor con cierta sensación de lejanía que quizás necesiten permitirse tomar una tregua.



Momento: de color rojo.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Las cabritas con necesidad de poder trabajar su fuero interno y tratar de sacar sus rasgos de desconfianza sobre los demás. Sabemos que todos nos equivocamos y que también hay personas que lo hacen adrede. Importa uno ser correcto, lo que hagan los demás corre por sus cuentas.



Momento: de color azabache.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Piensen si están seguros antes de tomar decisiones económicas. Acuario tiene ansiedad y es ese el punto que muchas veces los hace equivocarse. Planeen tranquilos, hay tiempo. El amor con confianza mutua cada vez más profunda dándoles mayor sensación de unión y bienestar.



Momento: de color amatista.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Tratar de no sentir que los demás los atacan, sino que piensan distinto. Es interesante trabajar esa parte nuestra por el bien de todos. Los piscianos abrirán sus corazones eruditos y avanzarán positivamente en el modo de vincularse. Hay trámites necesarios que les darán ciertas soluciones.



Momento: de color rosa.