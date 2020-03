Éstas son las predicciones para el jueves 12 de marzo de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Se angustiarán si no quitan el exceso en las emociones por interpretar mal algo que les dicen en sus trabajos. Aprendan a no tomarse las cosas tan a pecho. Mejoría en las parejas. La sensibilidad cuando es extrema deberíamos aprender a utilizarla en una forma constructiva. Noticias nuevas que alientan.



Momento de color: amarillo.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Traten de no entorpecer las relaciones de pareja con excusas o evasivas para no involucrarse realmente. Digan su verdad. Lograr ser amado es una de las grandes cosas que nos pasan en la vida. El trabajo comienza a tomar otro perfil, mayor confianza y compenetración con las tareas. Aceptar las buenas cosas que la vida nos propone es crecer internamente. Lucidez y alegría.



Momento de color: verde mar.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Se aceleran gestiones por las que tienen expectativas y esperanzas. La salud debería estar más atendida, no dejen de cuidar sus cuerpos. Un comienzo más que positivo en el plano afectivo. Sentirnos bien cuando alguien hace algo por nosotros nos alienta a estar más tranquilos. Confianza que abraza más a las parejas.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Resurge en ustedes una linda sensación de renovación espiritual. Atiendan sus intereses emocionales y permítanse crecer por dentro. Una llamada los hará reflexionar acerca de realizar movimientos con el dinero. Cada cosa tiene su momento, sepan esperar mejores posibilidades. El amor con compañerismo.



Momento de color: mandarina.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Esperanzada búsqueda de un trabajo que hace tiempo quieren lograr. El perfil daría exacto y la demostración de capacidades con naturalidad y osadía. No dejen pasar la oportunidad de encontrarse con esa persona que desean. Vivir, probar, comprobarse más allá de lo que resulte o se espere, todo aporta crecimiento.



Momento de color: manteca.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Sentirán que flexibilizan sus maneras de pensar en ciertas cosas que tienen que ver con los asuntos del corazón. Hay puertas abiertas que invitan a motivaciones nuevas. Calmar la paciencia frente a noticias laborales que en el día no llegarían. Todo lo que nos dé ternura es positivo para el espíritu. Ábranse.



Momento de color: rosa.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Encuentro casual con alguien que no imaginan con quien tendrían asuntos pendientes de conversar. Sentirán algo inesperado que los llevará a replantearse la realidad del corazón. El trabajo mejora ampliamente. Superación. Darse cuenta que no todo lo que nos pasa es grave. Toso pasa.



Momento de color: blanco.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Lucha interna que los hará replantearse cosas que antes no podían. La madurez de una situación con las parejas los llevará a calmarse. Etapa de reconocimiento y búsqueda a la vez. La importancia del crecimiento interno la podemos valorar cuando estamos listos para eso. Salidas divertidas.



Momento de color: zanahoria.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Deberán aprender a calmar la ansiedad típica de este signo tan vital. Sepan que las cosas siempre tienen su tiempo. Una llamada los conforma con respecto a situación con papeles que los hace avanzar. Similitud de planes con las parejas. Compenetración y ayuda mutua. Hay proyectos que pueden darse.



Momento de color: violeta.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Se vinculan con personas que llegan a su vida a través del trabajo. Descubren nuevas amistades. Una advertencia que alguien les da los previene de un gasto inútil. Agradecimiento y emociones intensas en la pareja. Logran entender cosas que antes no podían. Llegan buenas noticias en el plano financiero.



Momento de color: azul claro.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Resurgen posibilidades en el plano intelectual que los ayudará a enriquecerse en el área laboral. Conocer es incorporar, aprender, crecer y afirmarse. Buen momento acuarianos. La relación de pareja mejora gracias a la nueva predisposición al diálogo. Hablar es comprenderse, es buscar en el otro y en uno.



Momento de color: ámbar.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Sería interesante tener mayor predisposición en el plano afectivo. Relaciones que podría concretarse más rápido de lo que imaginan. Busquen revisar papeles y poner en orden de prioridad asuntos a resolver. Aviso del entorno familiar que los alegrará. La alegría al recibir buenas noticias les cambia el día.



Momento de color: celeste.