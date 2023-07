Votaron todos los candidatos a gobernador con un pedido en común: Que la gente vaya a sufragar

Este domingo Chubut hará ejercicio de su derecho y 474.242 ciudadanos están habilitados para votar en toda la provincia.

VOTÓ TORRES

De esta manera, el primero de los candidatos a gobernador que votó fue Ignacio “Nacho” Torres, por Despierta Chubut, quien se acercó a las 9:20 horas, junto a su abuelo, para emitir el sufragio en Trelew en la Escuela N°5.

“La participación tiene que ser alta, más allá de que hubo muchas maniobras para desalentar la participación en el voto en estas elecciones. Hoy el mayor acto de rebeldía es ir a votar”, dijo el senador nacional.

A su vez, confirmó que a la tarde estarán en Trelew Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. “Es una foto que muestra la madurez del espacio. Esta no es una elección más”, sostuvo y exigió: “Acá no podemos darnos el lujo de dividir. Acá no hay halcones ni palomas”.

En esa línea, concluyó: “Acá hay chubutenses que quieren un cambio de una vez en la provincia”.

Torres explicó, a su vez, que esperan que a las 20 habrá resultados que permitan establecer una “tendencia marcada” de la elección.