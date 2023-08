“Acordé con Torres autorizar una nueva renegociación de la deuda, no voy a ser mezquino como fueron conmigo”, dijo Arcioni

“El lunes en Comodoro Rivadavia, mantuvimos una charla con el gobernador electo, Ignacio Torres en la que abarcamos estuvo la transición ordenada y respetuosa en cuanto a las instituciones. Y todas las medidas que se van tomando de acá en más y que pueden repercutir en la próxima gestión, hay que informar y tratar de consensuar todo”, aseguró este miércoles el gobernador Mariano Arcioni.

Fue en una entrevista con el programa Sin Hilo de Canal 12, en el que dio muchos detalles del primer encuentro de la transición. Indicó de todos modos “soy el gobernador hasta el 10 de diciembre. La transición debe ser respetuosa, se debe ir informando al gobernador electo que va a ser el responsable y deberá ser garante de que las medidas se cumplan”, manifestó.

Como un punto clave, anunció que “hablamos de autorizar una nueva renegociación de deuda, y de parte mía voy a estar 100 % acompañándolo” y recordó que “yo necesitaba eso desde 2018 y no nos dejaron refinanciar la deuda, y eso nos generó la asfixia económica que se generó en la provincia. Ese es el nivel de política que hay en Chubut”.

Repasó que “cuando logramos la autorización, el requisito fue que el último año de gestión debía empezar a pagar nuevamente la deuda, que es lo que estamos haciendo hoy, pagando 33 millones de dólares por trimestre. Yo esa mezquindad no la tengo: si puedo dar una mano a la gestión de ‘Nacho’ Torres para que tenga las manos liberadas pueda gestionar mejor en un país que está complicado, se la voy a dar”.

Remarcó que en breve comenzarán las reuniones de los equipos técnicos por esta cuestión, ya que afirmó “jamás voy a hacer algo que no me gustaba que me hicieran a mí, jamás. Estamos hablando del beneficio y el bienestar de todos los chubutenses”, diferenció.

“Lo que yo pueda colaborar en lo que necesite el gobernador electo hasta el 10 de diciembre lo voy a hacer, porque él es el que va a dar la impronta a su gestión, de parte mía va a tener plena disposición”, sostuvo el actual gobernador, quien además dijo que está el visto bueno para trabajar juntos en el Presupuesto 2024 y aprobar la nueva Ley de Ministerios.

COPARTICIPACIÓN

Por otro lado, dijo Arcioni que con Torres “hablamos sobre la demanda por la coparticipación, y fui claro, nosotros presentamos un proyecto de ley, porque ese tema va por la Cámara de Diputados. Lo otro es un hecho político que no va a tener resultados, porque eso está previsto que se defina por los legisladores”.

“A nosotros nos acompañaron los cinco legisladores de la provincia, lo judicial no lo veo factible ni viable. Me llama la atención que desde el radicalismo se fomente esto, especialmente (el vicegobernador electo) Gustavo Menna, que fue parte de los gobiernos que cedieron este punto”, remarcó Arcioni.

Para el mandatario, esta demanda, “es un hecho político que se acordaron ahora para entorpecer las elecciones, le dije que lo iba a analizar, pero no le di una respuesta positiva”.

Y respondiendo a críticas por la situación financiera de Chubut, dijo que “tenemos los proveedores al día, obras y licitaciones en marcha, y me parece que hay que ser más responsables, dejar la campaña de lado, interiorizarse en cada una de las carteras de la gestión. Lo cierto es que hoy tenemos una provincia 20 veces más ordenada de lo que la recibimos nosotros”, reprochó.

Sobre la refinanciación de uno de los vencimientos del Fondo Fiduciario en el proyecto de ampliación del Presupuesto 2024, Arcioni explicó “es una herramienta financiera que necesita un Estado para funcionar dentro de un sistema federal, por eso hay que tener en cuenta la irresponsabilidad de lo que se ha dicho. Menna ha estado muy ocupado perdiendo elecciones y ahora ganó una”, dijo nuevamente en alusión al dirigente comodorense.

“No ven todo el esfuerzo, sacrificio y la recomposición salarial que hemos llevado a cabo, la deuda que hemos cancelado: el Instituto (de Seguridad Social y Seguros), por ejemplo; la optimización de recursos de una gestión ordenada. Menna fue parte de un gobierno radical, parece que se olvida de lo que han hecho con el Instituto. Hoy estamos al 100% de la cobertura”, valoró.

INGRESOS

Respecto a las dudas por ingresos en la planta del estado, sostuvo Arcioni que “hay trabajadores que hace 15, 20, 25 años están y su ingreso no implica un aumento en la masa salarial. El próximo Gobierno va a recibir un 3,25% menos de empleados, es decir unos 830 trabajadores menos de los que había cuando comenzamos la gestión en el 2017. Yo quisiera ver con cuántos empleados comienzan y terminan algunos gobernadores”, distinguió.

Recordó que “hicimos un proyecto de Ley durante la Emergencia Económica que establecía que cada 3 trabajadores que se jubilaban, ingresaba sólo uno para que no haya un crecimiento desmedido del Estado”.

Y sobre otro de los planteos respecto a licitaciones con determinadas empresas, “no hay amigos del poder para las licitaciones. En este sentido, Gustavo Menna se refirió de manera irresponsable a la obra del Interconectado Río Mayo-Esquel sobre el cual este miércoles a la mañana se llevó a cabo una exitosa audiencia pública”.

“Es una obra financiada por el BID, el Gobierno nacional y con todos los mecanismos de control. Hablamos de eso y Torres reconoció que ‘se fue de boca’. Con la sinceridad que nos caracteriza, vamos a seguir trabajando con todas las licitaciones”, reveló.

“Menna habla de una manera irresponsable sobre materia energética de la provincia, se ve que no tiene conocimiento como tampoco lo tiene de la deuda de la provincia, la cual hemos reducido en más del 50%”, disparó.

ELECCIONES

Sobre los resultados adversos en las elecciones provinciales y nacionales, dijo Arcioni que “en la provincia habíamos tenido la elección provincial hacía dos semanas, los de Arriba Chubut estaban un poco golpeados, y luego vinieron las PASO. Creo que en octubre hay muchísimas más chances porque hay un panorama más claro de quiénes van a ser los candidatos: Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich”.

De acuerdo a su mirada, dijo que “me imagino una general en la que ganará Massa, tal vez con un ballotage en noviembre. Mi lectura política es que Massa agarró el timón, no lo va a soltar, sé del amor por la Patria que tiene, de su compromiso y profesionalismo. Incluso, este miércoles a las 3:27 de la madrugada, Massa me estaba llamando para preguntarme por la situación de Comodoro: ese es Sergio”, subrayó.

Respecto a la campaña provincial, indicó que “hoy está José Glinski trabajando muy bien y con la campaña al hombro, me he reunido esta semana con él. Está recorriendo y de forma muy coordinada y respetuosa, así como también lo está el Frente Renovador junto a Chubut Somos Todos, coordinando los referentes del interior y José con la responsabilidad con la que se merece ser el primer candidato en la boleta”, destacó.

“A Carlos Linares (senador y presidente del PJ) le ganamos la elección en el 2017 y 2019. No voy a discutir con él sobre sus dichos sobre si fue un error mantener una alianza con nuestro espacio para las elecciones”, indicó.

Y respecto a quien fue candidato a gobernador de Arriba Chubut, Arcioni se refirió a sus dichos de que ambos no tenían nada que ver: “por esa actitud de intentar despegarse que mantuvo en el tramo final de su campaña, Juan Pablo Luque tuvo esos resultados. Salir con ese comportamiento de renegar y demás no me parece bien”.

“También le faltó recorrer la provincia. Todavía debe estar analizando el por qué perdió la elección, pero es muy feo en política castigar a alguien cuando está en el piso”, completó el gobernador de Chubut Mariano Arcioni en el programa de TV ‘Sin Hilo’.