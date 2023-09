En una entrevista exclusiva con ADNSUR, el veterinario Joaquín García dio a conocer cuáles son los síntomas de alerta en nuestros perros y gatos y qué debemos hacer ante un posible contagio.

Al respecto, expresó “hay que llevar tranquilidad, porque esta cepa no se trasmite mucho a los humanos y mamíferos en general. No es como otras cepas que han habido, por ejemplo la H1N1, que provocó la fiebre española”, indicó.

RECOMENDACIONES

🔸evitar los contactos con los animales enfermos, no tocarlos, avisar. “Tener en cuenta que ahora es en la costa marina”, advirtió.

🔸tener cuidado con las aves migratorias, que “pueden contagiar gallineros y es ahí donde aparecen los problemas”, remarcó.

El veterinario indicó que "esto no tiene que asustarnos, sino hacernos responsables para que este episodio en poco tiempo desaparezca como todas las enfermedades. Estas medidas de no acercamiento para que el virus no se siga multiplicando y haciendo mas agresivo, es lo que va a hacer que esto finalice antes”, explicó.

Si bien es poco probable que ataque a perros y gatos, “han habido casos, por ejemplo en Polonia, que se han enfermado gatos y muerto un gran porcentaje, pero han sido porque comieron carne cruda y en otros casos no se sabe la causa”, indicó.

SÍNTOMAS

La enfermedad en sí, en los gatos, “da síntomas generales como problemas respiratorios, conjuntivitis, convulsiones, temblores. En el caso de los perros, los síntomas son iguales”.

De esta manera, lo que hay que tener en cuenta es que “si el perro estuvo en contacto con algún animal marino, hay que observarlo durante unos 10 días para ver si tiene alguno de estos sintomas”.

Si hay aves enfermas, manifestó que “hay tratar de que lo vea algún veterinario para tratar de descartar enfermedades comunes que hay en ellas. Se necesita el control de un profesional para descartar la enfermedad de la gripe aviar”, insistió.

“Tenemos que tener tranquilidad y evitar llevar a nuestras mascotas a la playa, porque el perro es curioso, se acerca, lame y ahí viene el contagio”, y remarcó, “no olvidemos que el contagio es por el contacto directo o indirecto en lugares donde ha habido materia fecal o secreciones de algún animal enfermo. Puede ser por gotitas al respirar o por secreciones que se secan. Los utensillos siempre hay que lavarlos y hay que llamar a la autoridad competente”, destacó García.

El virus de la Influenza tiene una particularidad, “es chico y fácilmente mutable”. Cuando se transmite de uno a otro, “va aumentando la agresividad”. En el caso de las personas, “si se asocia con otros virus, por ejemplo el de la gripe común, ese virus puede trabajar de manera coincidente y hacerse más agresivo”, sostuvo.

MASCOTAS CONTROLADAS

Al igual que en los humanos, en los animalitos “la desparasitación, las vacunas, los protege contra los virus más comunes y es fundamental”.

Un organismo que está en buenas condiciones “hace que reaccione de mejor manera y pueda luchar”, indicó el veterinario.

“Los perros tienen que estar desparasitados, vacunados, bien alimentados y protegidos de la intemperie. No ir a la playa, pero alejados se puede ir con los animales controlando por donde va el animal”, aconsejó.

“Es poco probable que la gripe aviar se trasmita al perro, al gato y poco probable que ellos la trasmitan al humano”, concluyó.