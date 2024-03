Puerto Madryn podría ser nombrada capital del rodanterismo. Así lo anticipó Claudia Yaryua de “Rodanteros autoconvocados”, en una entrevista exclusiva con ADNSUR, y destacó que “el número de rodanteros en la provincia supera ampliamente los 15.000”. Además, dio a conocer las principales necesidades y lo que hay que tener en cuenta al momento de salir a la ruta.

En ese marco, Yaryua explicó que el turismo nacional “no reconoce a los rodanteros” como una actividad que forme parte del turismo y eso “les está trayendo muchos problemas al momento de la circulación”.

“No somos el turismo convencional, hotelero, cabañero. Somos una nueva modalidad, familias rodaneras que hacemos actividades recreativas, deportivas y tenemos las mismas necesidades que el turista convencional”, sostuvo.

Desde la pandemia, creció muchísimo la cantidad de rodentaros. "Primero como una manera de un mayor cuidado y luego por una opción de hacer un tipo de turismo distinto.No contamos con esos espacios y servicios que deberíamos tener. Se nos dificulta parar, acampar, contar con servicios mínimos", relató.

Prohibido circular por el ejido urbano

“Lo que están haciendo es corrernos de los ejidos municipales”, señaló Claudia. Y mencionó que, “los rodanteros que midan más de 7 metros y pesen más de 3.500 kilos” son considerados transporte de carga. “Nos aplican una normativa que es la Ley de tránsito la N°24.449”, detalló.

“La ley establece el orden público. Quien tiene un motorhome no puede circular ni estacionar en la zona urbana. Nos tratan como si fuésemos transportes de carga generales, entonces no podemos entrar al ejido municipal. Tenemos que dejar el motorhome y tomar un taxi o remis para ingresar a la ciudad”, explicó la referente de Rodanteros Autoconvocados. Asimismo, comentó que se están realizando gestiones con el municipio de Puerto Madryn, donde se planteó estos inconvenientes y “se está viendo cómo se pueden solucionar”.

En este último caso, “nos sacan de las avenidas principales y no te permiten estacionar, cuando el histórico rodantero de Puerto Madryn tenía esa libertad. Hoy nos aplican la ley y la problemática ahora está sobre las playas libres como ‘Paraná’, 'Kaiser'. ¿Cómo hacemos con la gran masa del parque rodantero que tiene Chubut, y particularmente Puerto Madryn donde se genera un movimiento importante?”, cuestionan desde este colectivo.

La nueva ordenanza indica que playa “Paraná” “sigue siendo libre". La idea del intendente, “no es prohibir la playa libre, pero sí ordenar temas como el manejo del fuego, residuos”, indicó. Por otra parte, propusieron que esta localidad sea nombrada como la capital del rodanterismo. “Es una zona que genera mucho movimiento para el rodanterismo. Tiene turismo receptivo regional, nacional e internacional. El intendente lo tomó y es posible que se pueda avanzar en este nombramiento”, anticipó.

Rada Tilly

En la ciudad balnearia de Rada Tilly, no se puede estacionar en la costa. “La prohibición está pero son bastante benevolentes y en el verano podemos estacionar, pero no acampar. El que desee hacerlo deberá ir al camping municipal. Está considerado un dormidero para rodanteros”, mencionó.

“De un papá rodantero nace un hijo rodantero”, señaló Claudia. Los números indican que “el mayor porcentaje de rodanteros tiene mas de 59 años, aunque hay una renovación de gente más joven que está adoptando esta modalidad de hacer turismo”.

¿Qué pasa en El Bolsón?

En la localidad rionegrina de El Bolsón, directamente “están sacando a los rodanteros con multas”. Al respecto, Yaryua reclamó que “hay mucho desconocimiento”.

“Cuando llegamos a provincias y municipios, nadie te informa de nada. La gran mayoría de los rodanteros no quieren entrar por el temor a las multas. Hay mucha gente en tránsito que entran a comprar y cuando salen se encuentran con una multa. Si tenés una emergencia como rodantero, no podés ingresar con tu motorhome por una asistencia médica porque no se puede ingresar a las zonas urbanas. Con lo cual, se recomienda informarse en oficinas de Turismo, hacer las consultas pertinentes para evitar inconvenientes”, concluyó.