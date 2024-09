El relato que una nena de tres años le hizo a su mamá respecto de un juego que practicaban con el profesor de música, disparó la sospecha de que algo aberrante podría estar ocurriendo puertas adentro del Jardín N°406 del barrio 9 de Julio de Comodoro Rivadavia. Se decía que, con el pretexto del juego del "Pájaro Loco", el docente tocaba a los niños en sus partes íntimas, también que había un tesoro con secretos que no podían revelarse. El 9 de noviembre de 2022 la ciudad vivió una jornada de furia porque los padres se manifestaron frente al jardín exigiendo respuestas. Hubo piedrazos, gritos y un grupo destruyó y quemó el auto de la directora que se encontraba estacionado frente al jardín. Fue el comienzo de una pesadilla que sembró más de setenta denuncias contra el docente.

El falso curandero que está acusado por abuso sexual en Rawson y Trelew, cumplirá prisión domiciliaria en Comodoro

"El Pájaro Loco es malo, porque me baja los pantalones y la bombacha y me toca como una guitarra", le dijo a su mamá la nena de tres años que concurría al Jardín N°406 cuando vio en la tele una publicidad con la imagen de la animación del "Pájaro Loco" que la retrotrajo a sus días en el jardín. "Yo estaba en shock, me bajó la presión, me descompuse", -relata Jessica- quien intentó obtener más detalles de lo que su hija aseguraba ocurría durante la clase de música. Inmediatamente solicitó una reunión con los directivos del jardín y también consultó con otras mamás que coincidían en que había nenes que no querían ir al jardín, tenían crisis, se sentían descompuestos o habían vuelto a los pañales. "Una mamá me comentó que la nena decía que había secretos que estaban guardados en un baúl del tesoro y que, si algún secreto salía de ahí, él les iba a cortar la cabeza o iba a hacer daño a las mamás, entonces los nenes tenían mucho miedo".

Confirmaron que la investigación por el crimen de Gonzalo "está apunto de archivarse" y descartaron las sospechas de la mamá

En general, los jardines son espacios de puertas abiertas donde se puede visualizar desde distintos puntos de la institución lo que hacen los niños y también supervisar las actividades que desarrollan los docentes. Según Jessica, “al profesor no le gustaba que lo molestaran en clase y había una sala que no tenía ventanas y ahí los llevó muchas veces.”

Otros nenes refirieron que les habían tocado sus partes íntimas en el baño “que les quería cerrar el cierre y ellos mismos les decían que ‘no’, que esas partes íntimas no se tocaban y todos esos testimonios que los chicos dijeron, ninguno estuvo en los informes; es como que se obvió.”

Revelaron los archivos que tenían los dispositivos incautados del diputado Kiczka: "Las imágenes son tremendas"

EL COMIENZO DE UNA PESADILLA

El 9 de noviembre de 2022 la ciudad vivió una jornada de furia, las familias del jardín se manifestaron frente a la institución exigiendo respuestas. Hubo piedrazos, gritos y un grupo destruyó y quemó el auto de la directora que se encontraba estacionado frente al jardín. El Ministerio de Educación apartó al docente denunciado y a los directivos, el Ministerio Público Fiscal intervino en la investigación y se radicaron más de setenta denuncias por presunto abuso. Los padres aportaron a la justicia el relato de sus hijos, dibujos, pero ninguno pasó por Cámara Gesell “nos pedían que ellos (niños) dijeran, con tres años, con nombre las partes íntimas y el nombre y apellido completo de este tipo, sino no podían llegar”, explica Jessica. En cambio, para el Dr. Daniel López, abogado defensor del docente de Música, no se llegó a Cámara Gesell porque “no había ningún chico que hablara de un abuso con un relato claro, preciso y circunstanciado.”

El Ministerio de Salud alerta sobre un aumento récord de casos de sífilis en el país

Se radicaron setenta y tres denuncias contra el docente sindicado como responsable de los abusos en el jardín, pero “en las entrevistas no surgió nada que indicara la existencia de un delito de esta naturaleza”, aclaró López. “En esta causa en particular hubo padres que - por la misma ansiedad y desesperación de proteger a sus hijos y de que se investigue la situación - presentaron vídeos o audios en los medios radiales locales cuando en realidad se tienen que presentar a la justicia, entonces esos elementos no sirven de prueba.”

José Glinski, el diputado chubutense “salpicado” por el affaire Alberto-Tamara: operaciones, morbo, vendetta y una denuncia judicial

¿MIENTEN LOS CHICOS?

Los expertos recomiendan creer en el relato que ofrecen los niños cuando se sospecha de un caso de abuso. Además, las autoridades y los servicios de protección a la infancia deben considerar esas denuncias y actuar en consecuencia. Así lo manifestaron los profesionales de la salud en entrevistas realizadas por este medio oportunamente a la luz de este caso que dominó la agenda social por muchos meses.

“La psicóloga de mi nena me dio todos los informes por escrito en los que constan de los abusos, de los testimonios. Los certificados que yo presenté en mi trabajo dicen que son de un abuso sexual infantil”, explica Jessi. En tanto, la mirada que aporta el abogado defensor del docente de música, invita a considerar la duda como un elemento de análisis “Yo tengo bibliografía que dice ‘no le creamos tanto a los hijos’, es decir, ‘los niños también mienten’. Tenemos que saber interpretar, saber escuchar. Uno de los errores más graves que cometemos es cómo interpretamos lo que nuestros hijos dicen.”

Confirmaron la condena a 14 años de prisión para un chubutense por abuso sexual

LA INVESTIGACIÓN, POR EL CARRIL LENTO

Las paredes exteriores del Jardín N°406 estuvieron durante muchos meses tapizadas de guardapolvos, mochilas y carteles con la foto del presunto abusador. También se hicieron marchas pidiendo justicia y que la investigación avance más rápidamente. El docente sindicado como abusador tuvo que abandonar la ciudad por la persecución que recibió, él y su familia. “Ya fue condenado por la sociedad” -dijo López, “a través de las redes, de las publicaciones, de la misma gente reuniéndose en el Ministerio Público Fiscal, en la escuela, con los actos de vandalismo. Él (docente) está muy triste porque es una persona que ha dedicado su vida a prepararse, capacitarse para hacer lo que le gusta. Trabajaba muy bien con los chicos y hoy no puede desarrollar esa tarea. Está con tratamiento psicológico, por supuesto, y lo más difícil es que la condena social que él sufrió es muy difícil de revertir”, explicó.

"Vos me robaste", le dijo el presunto autor del crimen del joven de 23 años en Comodoro antes de dispararle

En mayo de 2023 el jardín retomó sus actividades y el miedo volvió a apoderarse de los padres que temieron que el caso quedara en el olvido. En julio de este año el Ministerio Público Fiscal decidió archivar la investigación por no encontrar elementos para formalizar una causa contra el docente señalado como responsable de los abusos. “Las mismas entrevistas determinaron que no había elementos suficientes como para poder imputar o poder inculpar a una persona de este aberrante delito. Rescatamos que no haya ningún tipo de pruebas en su contra, pero principalmente, sino que los chicos están a salvo, es decir, no se pudo comprobar que esos chicos hayan sido en ningún caso víctimas de abuso y esto es importante resaltarlo. Gracias a Dios que no sufrieron ningún tipo de ataque.

Fue condenado a 14 años por abusar de su hijastra y ahora está acusado por otro caso: será sometido a un jurado popular

Al momento del cierre de este informe, los padres no habían sido notificados por el Ministerio Público Fiscal de la resolución tomada. “No nos dijeron nada qué pasó con la causa. Yo creo que sí nos creyeron, pero que no tienen las pruebas suficientes”, aclaró Jessica, quien lamenta que “nunca nos dieron una respuesta, tampoco como padres que nos deje tranquilos; sentimos que fue todo en contra nuestro.”

Los protocolos indican que el Ministerio Público Fiscal debe informar a los padres que, por una carencia probatoria, la investigación se archiva. “Les darán un plazo prudencial a los efectos de que, en el supuesto caso de que quieran insistir con la denuncia, tienen la posibilidad y el derecho de presentarse con un abogado creyente”, explicó el Dr. López.

Denunciaron a un profesor por abusos en un jardín: "se esconden debajo de la mesa porque tienen miedo"

Jessica, como muchas de las familias que radicaron las denuncias, lamenta que sea esta la resolución final. “Quiero juntar las fuerzas para poder llegar algún día a tener un abogado que defienda mi parte. Soy una de las pocas mamás que quedó peleando porque muchos padres se cansaron de pelear contra la justicia que en realidad fue la que más nos puso trabas.”