En las últimas horas, se revelaron algunos detalles sobre el contenido de los dispositivos incautados a los hermanos Germán y Sebastián Kiczka en la causa que los investiga por pedofilia, por la que se encuentran privados de su libertad en un penal de Misiones y señalaron que “las imágenes son tremendas”.

Se conocieron declaraciones la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci) quien habló de las imágenes que se hallaron en los dispositivos de los hermanos imputados y aseguró: “Nosotros siempre vemos las imágenes con mi equipo y más allá de que trabajamos hace más de 10 años en la temática, nunca dejamos de conmovernos, son realmente tremendas”, precisó.

“Esta organización ojalá terminara en uno, Guardianes Digitales por la Niñez es una operación más que nosotros venimos llevando hace más de 10 años”, detalló en diálogo con Radio Mitre.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

En ese marco, destacó que las alertas son internacionales. “En este caso, vienen a través de un alerta de Coalición de Rescate Infantil [Child Rescue Coalition] y de International Center of Missing Children, que es una ONG con la que siempre solemos trabajar. Ellos trabajan, lógicamente, a nivel internacional, apoyando la prevención de este tipo de organizaciones transnacionales de explotación sexual infantil; no estamos hablando de que esto pasa en Argentina, en Misiones, no. Esta operación, por ejemplo, involucraba a fuerzas del orden de países de Latinoamérica; Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, creo que República Dominicana, Ecuador, Perú, Chile, Colombia y Argentina”, enumeró.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

EL MATERIAL QUE SE ENCONTRÓ EN LOS DISPOSITIVOS INCAUTADOS A GERMÁN KICZKA

Durante el allanamiento al diputado se secuestraron diversos dispositivos y luego de revisalos, confirmaron que “tenía más de 600 videos de abuso sexual infantil, entre los que había bebés recién nacidos, niños y adolescentes”, señaló Minuto Uno.

“Estoy hablando de niños entre 0 mes y 13 años, además de algunos otros que eran de 13 y 18 años”, precisó.

Y continuó, “cuando hablamos de explotación sexual infantil creo que el público no dimensiona lo que significan esas palabras. Estamos viendo cómo adultos abusan sexualmente de niños, niñas o adolescentes”.

En relación a la dimensión de involucrados en esta red de pedofilia, explicó “Es cuestión de seguir investigando, decir de antemano que puede haber un político, yo como fiscal no lo puedo asegurar; seguramente el juez que interviene y el investigador van a tomar todas las medidas necesarias para profundizar la investigación y llegar a donde se tiene que llegar”, concluyó.

Incautaron una impresionante plantación de marihuana en Balsa Las Perlas

Con información de Minuto Uno y C5N, redactado y editado por un periodista de ADNSUR.