El Último Primer Día (UPD) de clases consiste en celebrar desde la noche anterior al inicio de las clases y se extiende hasta el momento de ingresar al colegio.

Se trata de una tradición reciente que, no tiene más de 7 años en nuestro país, y que también está instalada en nuestra ciudad.

Es una especie de celebracion, “seguir sin dormir toda la noche”, y suele ser una fiesta donde hay: excesos, consumo alto de alcohol y en ese estado de post fiesta ingresan al colegio.

En una entrevista para ADNSUR, el Lic. en Psicología y docente de la UNPSJB, Sebastián Nuñez, indicó que -al principio- “había dos cuestiones: o negar que esto pasaba o sancionar. Como práctica, en sí va a seguir pasando por la época, el lugar de los adolescentes y el lugar de los adultos”, explicó.

Son tradiciones que “antes servían para que una persona vaya significando este trabajo de dejar de ser niño para ser adulto y estaba marcado por diferentes cosas, cuestiones religiosas, la fiesta de 15 años, sacar la licencia de conducir y entre esas prácticas, una que era de adultos era tomar acohol”, mencionó.

En este contexto, nace este UPD: “es un día de festejo, una jornada significativa porque terminar el secundario también marca este paso a la adultez. Pero es una celebracion por el lado del exceso y es acá donde la práctica se vuelve riesgosa. Tiene más un sentido de desafio. Es una cuestion que se vuele riesgosa si no entran los adultos”, señaló el profesional Nuñez.

“Prohibir no es bueno. Las mejores prácticas -más amigables- se dan cuando las escuelas admiten que esto pasa y reciben a los chicos de otra manera”, recomendó el psicólogo. “Que un adolescente de 17 o 18 años quiera tomar alcohol de una manera desenfrenada, sin regulación, sin tener ciertos tips que tienen que ver con las politicas de reducción de daños, es riesgoso. No es alentar a que los chicos tomen, sino que no tomen de una manera desenfrenada”, sostuvo.

El consumo de alcohLa prohibición es empujar a que la cosa sea cada vez mas desenfrenadaol suele ser una de las principales causas de accidentes, de daños y muerte. “”, advirtió.

En ese sentido, Nuñez explicó que: “Lo que buscan los adolescentes es algo paradógico, por un lado lo quieren hacer fuera de la vista de los adultos, pero por otro lado están a plena luz de lo que hacen, porque al otro día ingresan a la escuela. Esto no quiere decir que el adulto se tenga que correr. El adulto tiene que acompañar, ni prohibiendo ni siendo uno más”, remarcó.

🤔¿Cómo acompañar en el UPD?

✅"Saber dónde se va a hacer la fiesta y quiénes serán los adultos de referencia. Se recomienda no hacerlo en salones, buscar algún lugar donde haya adultos, como el quincho de una casa. Y que todos los padres sepan donde va a ser el encuentro.

✅Que el lugar pueda ser lo más cercano a la escuela, para que los chicos no se tengan que trasladar en auto u otro tipo de vehículo.

✅ Que todos los que participen de este festejo se acompañen. No dejar a nadie que este descompuesto, o durmiendo. Tomar recaudos y saber que hay que llamar a algún servicio de urgencia para intervenir. Contar con algún adultos que en estas circunstancias pueda intervenir.

✅También, poder regular el consumo. Nada de sustancias alteradas, saber donde compran las bebidas, evitar el comercio informal.

✅No mezclar sustancias ni alcohol con otras sustancias, no hacer tomar a alguien algo que no sabe qué esta tomando.

✅Poder coordinar con la escuela cómo será el alojamiento ese día. Saber que no van a poder tener clases. Preparar un espacio para recibirlos y desayunar. Hay que asegurar que haya comida, porque por ahí los chicos vienen con un presupuesto propio y van a preferir comprar bebidas a comida. Que haya comida también reduce el riesgo en un exceso en las bebidas alcohólicas", recomendó el Lic. en Psicología, Sebastián Nuñez.

“Es mejor buscar las maneras de acompañar y no de prohibir y todo esto se va a hacer en un marco de mayor seguridad y de conocer lo que se hace”, concluyó.