Tras el brote de gripe aviar, el Gobierno Nacional declaró la emergencia sanitaria en el país, con el objetivo de evitar su propagación.

Este viernes ADNSUR conversó con Germán Rezanowicz, quien se desempeña como coordinador general de Sanidad Animal del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), sobre las corrientes migratorias de aves que llegan al país, muchas de ellas infectadas.

Rezanowicz explicó que la gripe aviar está “avanzando con las corrientes migratorias que vienen de América del Norte”. Por este motivo, aseguró que están llegando aves migratorias. Además señaló como uno de los últimos destinos a la provincia de Tierra del Fuego.

En este sentido, el coordinar de Sanidad Animal, expresó que “estamos en el medio de las corrientes” y que no necesariamente pueda suceder, pero "todo indica que vamos a tener en algún momento algún tipo de caso”.

Hay un primer caso confirmado de gripe aviar en la Patagonia

Asimismo, el pasado miércoles se confirmó el primer caso de gripe aviar en la Patagonia. De esta forma, Rezanowicz advirtió que “hay algunas sospechas de aves muertas” y que fueron enviadas al laboratorio, desde Chubut y Tierra del Fuego.

“Esto es a determinar, el laboratorio es el único indicio real, así que estamos a la espera de los resultados”, señaló.

Por otra parte, sostuvo que “no es para crear alarma, las notificaciones se reciben a diario, la población es responsable y nos reportan de aves muertas o aves traspatio de corral, que tienen algún tipo de sintomatología extraño”.

Cuáles son las recomendaciones para prevenir el contagio de gripe aviar

De esta manera, los “agentes de servicio acuden y en el caso de que se puedan tomar muestras se hace , se busca las aves muertas, se las embala y envía al laboratorio”.

Además, dijo que ante todo son suposiciones o sospechas, pero “el positivo lo da el laboratorio”.

Por último, se refirió a la población y pidió que no tengan miedo ni riesgo. “Ni el consumo de carne ni de huevo tienen riesgo para la población. No incide en la cadena alimentaria de la población. Sí, tienen que tener mucho cuidado con aves enfermas o muertas. No tomar contacto en forma directa”, sostuvo Rezanowicz.