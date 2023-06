Jorge De Lucía es candidato a Concejal por el partido Vecinal de Rada Tilly, es Técnico en Administración de empresas y tiene parálisis cerebral.

En diálogo con ADNSUR, Jorge nos contó que decidió participar activamente de la vida política y cuáles son sus objetivos a cumplir si asume en el Concejo Deliberante de Rada Tilly

“Mi sueño es ver incluida a la gente con discapacidad en la sociedad integrada en todos los ambientes y hacer cumplir las leyes”, anheló De Lucía.

En ese marco, reveló que “nunca dudó en participar”. Asimismo, recordó: "Yo hace muchos años que vengo trabajando, en ‘Compromiso accesible’ con Miguel Onofri, para que la gente con discapacidad acceda a espectáculos, espacios para que las personas con discapacidad tengan para circular por el centro".

Y agregó “vengo trabajando con discapacidad hace muchos años, ahora hay que empezar a comunicar qué es una persona con discapacidad, porque hoy la sociedad no tiene el suficiente conocimiento para entenderlo”, consideró.

En ese sentido, explicó que comunmente “se piensa que el discapacitado es un ‘pobrecito’”. “Para mí es una virtud del mundo, porque podemos hacer muchísimas cosas que a veces los demas no pueden. Por eso buscamos nuestra capacidad adentro de la discapacidad”, sostuvo.

La familia apoyó al 100% esta decisión. “Me dijeron ‘una locura más’” , bromeó. Y lo considera como “un paso más para seguir viviendo, porque tomar una responsabilidad de esta índole te pone en lucha, en actitud de salir de vos mismo. Este es un nuevo desafío psicológico y personalmente”, valoró.

Votar a un discapacitado

Lucas Luna del Partido Libertario se refirió a la discapacidad de Franco Rinaldi, de Juntos por el Cambio, quien tiene una osteogénesis. “Nadie quiere votar a un discapacitado”, refirió. Al respecto, Jorge De Lucía opinó que “La sociedad no conoce de discapacidad, hay que empezar a enseñar cuáles son los tipos de discapacidades que existen”.

Y consideró: “Creo que en un partido politico -sea cual sea- te ponen como candidato, estoy convencido que no te ponen por tu discapacidad, tampoco te ponen para dar lástima, sino por las capacidades que vos tenes. Y hoy es la visión que uno tiene en su vida cotidiana". En ese contexto, destacó, "yo creo que esta persona en ese momento no tendría suficiente información y dijo lo que dijo. Por eso es importante informar sobre discapacidad. No me enojan esas declaraciones, pero me producen una cierta lágrima la falta de escucha. La escucha es un fenómeno que se produce en oír e interpretar. Nosotros oimos muchas cosas pero no interpretamos lo que oimos”, manifestó.

En una profunda reflexión, brindó el siguiente ejemplo: “Sabemos que la familia es fundamental. Cuando nace un hijo, el hijo agarra el volante de su vida y el padre le llena el tanque. El hijo arranca a camniar la vida con el tanque lleno siempre. Cuando nace una persona con discapacidad, la actitud del padre es llenar medio tanque, cosa de que lo pueda cuidar y proteger para que nada le pase. Es miedo, temor de que le pase algo. Ese miedo de papá y mamá a muchos chicos los hace quedarse en la cómoda y no salir a la vida cotidiana”.

Propuestas concretas

En relación a su candidatura como Concejal por el partido Vecinal de Rada Tilly, Jorge De Lucía anticipó que su propuesta será “la integración de las personas con discapacidad a la sociedad”.

“Mi sueño es ver a la persona con discapacidad incluida en todos los ambitos. Entiendo que no voy a lograr eso en estos cuatro años, pero quedan los elementos, Tengo un equipo espectacular de personas para trabajar, estamos fortaleciéndonos para poder lograrlo”, anheló De Lucía.

“Queremos la inclusión en serio. Nuestro partido no habla de inclusión, porque ya la tenemos. Queremos que se cumpla la ley nacional que indica que el 4% de la actividad pública tiene que estar conformada por personas con discapacidad. Eso hoy no se sucede”, concluyó.