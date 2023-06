Un joven comodorense, cuyo usuario en Twitter es (@EmirSNM) vivió un desafortunado momento en un restaurante en Comodoro, luego de haber ido a cenar días atrás. Decidió realizar su descargo por redes sociales para contar la ingrata experiencia y rápidamente se volvió viral.

Según denunció en su cuenta de Twitter, el chico pidió llevarse lo que le sobró de su cena, como suele ocurrir, sin embargo le querían cobrar $200 por eso.

En una entrevista exclusica con ADNSUR, Hugo Salgado, director de Defensa del Consumidor, brindó detalles sobre la regulación de esta práctica y explicó cuáles son las mayores demandas de esta época.

“Entre enero y junio de este año aumentaron las denuncias un 25% más que el año pasado y con un promedio de entre 8 y 10 audiencias conciliatorias por día”, indicó Salgado y comentó al respecto que tuvieron que “poner adicionales para agilizar la situación".

Según informó, la Oficina de Derecho del Consumidor local es la que recibe mayor cantidad de denuncias de la provincia, y en ese marco, consideró que “hay más audiencias porque la gente está aprendiendo a defender sus derechos”. En ese sentido, remarcó que “los derechos de cada uno tienen que ser defendidos con todas las pruebas documentales que se necesita”.

Este año, las principales denuncias fueron de reparaciones de electrodomésticos, "que si no hay repuestos, que les cambien el producto". En tanto, se suman las personas que hace reclamos por falta de cobertura de las prepagas, problemas con siniestros, compras on line y denuncias por “robos y estafas” en los homebanking.

¿Cómo desconocer las compras?

Por una ley en tarjetas de crédito, menciona Salgado, “la persona tiene 30 días para desconocer ante el banco esa compra”. Posteriormente, se debe realizar las denuncias a los 0800 de las tarjetas de crédito.

Lo que hay que exigir son los números de reclamos. “El banco o Visa revisa las compras que se hicieron y ahí se ve si realmente fue hecho por el titular o no. Hemos tenido videos donde se ve que la gente mintió, que no quería pagar lo que gastó. Los peritos de las tarjetas verifican las firmas, si es on line estan los alias, los correos electrónicos. Se puede saber”, detalló.

¿Es legal el monto de recargo por llevarse lo que sobró del restaurante?

Respecto al hecho conocido en las últimas horas, luego del descargo del joven en redes sociales mencionado anteriormente, el director de Defensa del Consumidor informó que, hasta el momento tienen “un sólo reclamo de esas características”.

Y explicó, “no es ni legal ni ilegal. Tienen que aclarar en un lugar visible los precios o una carta donde diga que para llevarse la comida se cobrará la bandeja, entonces si vos querés llevarla lo hacés y sino no lo pagas. Pero si no hay una notificacion previa es ilegal. Tiene que haber una relación de consumo”, argumentó.

En ese contexto, remarcó que “las multas que se aplican varían de acuerdo a la gravedad del hecho, pero en general van de 150 a 300 mil pesos”.

En tanto, el tiempo de resolución de denuncias suele ser en promedio entre 5 a 7 días. Sin embargo, “hay temas que se dilatan y pueden tardar 3 o 4 meses”, concluyó.