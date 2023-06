🐶"Perrihijos" y 😺"gathijos" ¿Cuál es el riesgo de humanizar a los animales?.

El Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires advirtió que la "humanización" de los animales implica un "riesgo" de las libertades de los animales de compañía, al sostener que "joyas, perfumes, indumentaria o hasta membresía a clubes de fútbol", entre otros servicios disponibles, atentan contra la autonomía, rasgos y necesidades de un animal.

En diálogo con ADNSUR, Alejandra Sandoval, vicepresidenta del Colegio Médico de Veterinarios de Chubut, señaló que “no hay dudas de que perros y gatos son parte de nuestra familia”, pero, es importante preguntarse ¿hasta dónde el amor por nuestras mascota no los perjudica?.

“Son considerados miembros de la familia y así debe ser, porque implica una responsabilidad, pero también es un exceso humanizarlos y ponerlos en una posición de igual a igual con el humano. Ellos pertenecen a otra especie animal y directamente no hay que olvidar que tienen sus comportamientos y hábitos”, explicó la veterinaria.

“Perrhijos” y “gathijos”, ¿Un peligro?: La advertencia de veterinarios por la humanización de los animales

De esta manera, tratarlos de igual a igual “es cortarles la libertad de su especie”.

Desde el Colegio Médico de la provincia de Chubut adhieren al mensaje de los colegas de Buenos Aires. Consideran que “es muy importante educar a la población en estos temas, porque no podemos pretender que ellos usen los perfumes, tienen su propia piel, pelaje que tiene su función de protección. Hay que dejar al gato ser gato y no podemos pretender que ellos tomen ciertas costumbres cotidianas que tenemos los seres humanos”, remarcó.

Comodoro: alertan sobre una nueva modalidad de estafa virtual que “vacía” las cuentas bancarias de grandes usuarios

“Sorprende el fenómeno de humanizacion, pero es bueno que un Colegio tome el puntapié inicial de posicionarse porque es importantísimo extender esta información a la comunidad. Es bueno poner este debate en la mesa porque tiene todo un trasfondo ético”, sostuvo la vicepresidenta Sandoval.

En ese sentido, señaló que si bien, “todos amamos a nuestras mascotas” también es “muy antropocéntrico, muy del ser humano estar por arriba de las especies animales”, advirtió.

En nuestro rol de humanos, la veterinaria explicó que “tenemos que tener una responsabilidad etica con nuestras mascotas”, y agregó “hay que tener en cuenta que las mascotas también tienen que tener su plan sanitario, hay ciertas enfermedades y patologias que pueden exacerbarse si las tratamos de igual a igual, como el estrés y la ansiedad”, mencionó.

Jornada laboral reducida: ¿Se vienen los viernes libres?

“Vemos en consultorio casos de gatos que nunca salieron del departamento, y ahí se profundizan algunas patologías, como el estrés. Hay que sacarlos a la plaza, el patio de la casa. Es importante que tengan cierta superficie sino estamos atentando contra el bienestar animal”, aclaró.

En cuanto a la alimentación, indicó que “darles de comer nuestras sobras o golosinas” tampoco es lo recomendado, para ellos es el alimento balanceado.

“Se ve mucho la obesidad, diabetes, cálculos. Pasar algunos límites suele ser peligroso para nuestras mascotas”, sentenció.

En Comodoro un par de zapatillas cuesta lo mismo o más que el alquiler de una casa

Humanizar animales: ¿otra forma de maltrato animal?

Ya no se habla de mascotas ni de tenencia responsable, sino de relación responsable.

Los términos para llamarlos también cambiaron en este último tiempo. “Perfumes no son recomendados, abrigos en invierno si, zapatitos no. Ellos tienen órganos sensoriales en las patitas, no se los pondría”, manifestó.

Tampoco recomienda bañarlos todos los días, darles golosinas, tortas en sus cumpleaños. De esta forma, insistió en que “el alimento tiene que ser el correcto para que no se desencadenen problemas de salud”.

Cuando los llevamos de vacaciones, “es importante que tengan el esquema de vacunación completo. Esos son los recaudos que hay que tener”, concluyó.