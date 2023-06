De “salamines” y candidatos, todos tenemos un poco en la política de Chubut

POCOS SALUDOS CHUBUTENSES PARA LA FÓRMULA PRESIDENCIAL DEL PERONISMO

Los cambios en la fórmula presidencial, sobre la noche del viernes, parece que tomaron por sorpresa a los sectores alineados con el oficialismo nacional, ya que no hubo menciones en redes sociales por parte del intendente Juan Pablo Luque o de Ricardo Sastre para ponderar la fórmula Massa-Rossi, como finalmente quedó plasmado por parte de Unión por la Patria. Cierto es que tampoco lo habían hecho 24 horas, cuando el jueves 22 de junio parecía consolidarse la propuesta Wado-Manzur, que fue reemplazada ante lo que pareció una rebelión de los gobernadores peronistas. A excepción del gobernador Mariano Arcioni y Carlos Linares, que en Twitter destacaron el binomio con el que competirá el peronismo a nivel nacional, el resto de los principales dirigentes de Arriba Chubut pareció optar por el silencio.

¿Será una expresión de descontento, o demasiada absorción de la campaña provincial? ¿O, tal vez por esperar cambios de último momento al filo de las 24 horas del sábado, se olvidaron de expresar su apoyo?

EN LA SENDA DE BONASSO Y LOSADA

Por lo visto en las fórmulas presentadas el sábado en la noche, en la elección de diputados nacionales habrá fuerte participación del periodismo, una línea que en la historia reciente inauguró Alfredo Luenzo, cuando fue senador por el Chusoto, el partido creado por Mario Das Neves. Por el lado del peronismo, Fabricio Petrakoski, uno de los cuatro precandidatos, irá acompañado por Silvina Cabrera, conocida por sus coberturas de prensa en ámbitos legislativos y políticos en general. No es el único caso en Chubut: Martín Ulacia, periodista de Comodoro Rivadavia, encabeza la lista de diputados nacionales por el Frente de Izquierda, mientras que Roxana Echeverri es la primera candidata en la lista de diputados provinciales del GEN, que lleva como postulante a gobernador a Oscar Petersen. Al mejor estilo de Carolina Losada en Santa Fe o Mario Markic en Santa Cruz, que aspira a la gobernación de esa provincia, son varios los antecedentes a nivel nacional, mientras que tiempo atrás también se recuerda la participación de Miguel Bonasso como diputado nacional, entre 2003 y 2007. Otro que proviene del periodismo y es reconocido a nivel nacional es el polémico Fernando Iglesias. ¿Para qué lado se inclinarán los ejemplos chubutenses?

YO TE APOYABA, PERO AHORA NO TANTO

Entre las 4 listas presentadas para la diputación nacional dentro de Unión por la Patria, llamó la atención la aparición a último momento de la propuesta que encabeza el camionero Jorge Taboada, ya que en los últimos meses había expresado, con frecuencia, su apoyo a José Glinski para la intendencia de Comodoro Rivadavia. Más de una vez incluso llegó a advertir que si no había unidad en Comodoro y se dejaba de lado al director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, su sector impulsaría su propio candidato, no descartando, según sus textuales palabras, “al payaso Plim Plim” si fuera necesario. Bueno, parece que se acabó el amor político, porque luego de que trascendiera que a nivel nacional se proponía a Glinski como el nombre de la unidad, lo que incluso llevó al gobernador Mariano Arcioni a deponer sus propias aspiraciones para encabezar esa lista, durante el sábado comenzó a trascender que los camioneros irían con candidato propio. ¿Será que le ve habilidades para intendente, pero no para diputado nacional? Ah… la política, como los amores de estudiantes, “flores de un día son”.

DIPUTADO SIN PRESIDENTE

La decisión de un grupo de militantes del radicalismo para impulsar la candidatura de Eduardo Conde a la diputación nacional se cristalizó en la noche del sábado ,tras reunir los más de 700 avales que necesitaba para proponer una lista opositora al petrolero Jorge Ávila, tal como se había planteado pocas horas antes del cierre de listas. Sin embargo, el desistimiento de su candidatura a la presidencia por parte de Facundo Manes, llevaría a este sector de la UCR a definir en las próximas semanas si finalmente participarán o no de la contienda interna, el próximo 13 de agosto, ya que estarían participando con una boleta corta y sin referente a nivel nacional. “La lista se presentó, pero después veremos lo que hacemos”, dijeron desde ese sector.

TE LLAMA Y TE INVITA A UNA CITA

A medida que se acerca la fecha de las elecciones, los candidatos aceleran su llegada a la gente y apelan a todo tipo de recurso para captar votos. Uno de los más activos en este sentido viene siendo el candidato a gobernador de Chubut de Juntos por el Cambio, Ignacio "Nacho" Torres, quien además de tener una fuerte presencia en redes sociales ahora también sumó otra herramienta: llamar por teléfono.

En los últimos días muchos fueron los chubutenses que recibieron un llamado del joven senador nacional. Desde un número con característica 011, "Nacho" llama a los votantes de Chubut y los invita, mediante un mensaje grabado, a sumarse al "Cambio" que la provincia necesita ya que asegura que eso depende del compromiso de todos.

Pero hay más: al término del corto mensaje de convocatoria, el candidato a gobernador informa dónde estará los próximos días e invita al vecino a que marque el número 1 si quiere mantener un encuentro con él. La semana que pasó Nacho dijo: "voy a estar en Rawson". ¿Habrá pactado muchos encuentros?

SE SIENTE, SE SIENTE, ‘COGOTE’ INTENDENTE

Apelando a su apodo, el candidato a intendente de El Maitén de Juntos por el Cambio, Luis ‘Cogote’ Loncón, largó un original jingle de campaña para promocionar su postulación. A ritmo de cumbia e interpretado por un grupo musical local, la letra asegura que "el pueblo lo pide" para la intendencia. Pero sin dudas lo más llamativo está en el estribillo de la canción, cuando haciendo alarde de su apodo, se reitera intensamente: “se siente, se siente, ‘Cogote’ intendente”.

Loncón viene de ganar las internas en esa localidad el pasado 4 de junio, donde contó con un fuerte apoyo, entre otros, del médico traumatólogo oriundo de El Maitén, pero que reside en Trelew, Gustavo Acuña. Incluso ese respaldo fue resaltado por el propio candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, cuando lo felicitó a través de sus redes sociales. "Felicitaciones al futuro intendente ‘Cogote’ Loncón y a su mano derecha, el Negro Acuña por el triunfo en El Maitén!”, escribió el también senador nacional por Chubut, acompañando el posteo con una foto de ‘Cogote’ y el ‘Negro’ abrazados en la escuela donde siguieron la elección interna de aquel domingo.

PARÁ EL CAMIÓN DONDE QUIERAS

El viernes 16 de junio el Sindicato de Camioneros realizó sus elecciones internas para renovar autoridades. En Chubut y con lista única, los afiliados reeligieron a Jorge Taboada como secretario general del gremio y en Trelew tampoco hubo sorpresas, porque triunfó nuevamente Luis Collio.

Fue una jornada democrática pero para nada tranquila para los vecinos que en Trelew viven en la misma cuadra donde está ubicada la sede del sindicato de Hugo Moyano. Ocurre que mientras los afiliados iban a votar a la imponente casona de la calle Chile, entre Rivadavia y Belgrano, los muchachos dejaban estacionados los camiones en doble fila, obstaculizando entradas de garajes y complicando a quienes habían estacionado los vehículos en esa zona, porque al llegar se veían impedidos de poder salir.

Las imágenes del caos que hubo, a escasas dos cuadras de la Municipalidad de Trelew, se pudieron ver en un video que el propio Sindicato de Camioneros difundió del acto eleccionario. Mediante el uso de un dron, una de las vistas aéreas muestra cómo camiones de reparto, e incluso cisternas de transporte de combustible, están en doble fila frente a la sede sindical.

"Pará el camión donde quieras, total no pasa nada" dijo visiblemente molesto un vecino que no podía salir con el auto de su casa, indicando además que debieron "acostumbrarse" a este tipo de movimientos en el barrio desde que el gremio adquirió esa propiedad de varias plantas.

NO ME BANQUES TANTO, QUE MEJOR ME ARREGLO SOLO

El mediático dirigente libertario y una de las estrellas de Duro de Domar, Carlos Maslatón, tuvo tiempo y espacio para dedicar a Chubut en la última semana. Fue cuando a través de un tuit celebró la oficialización de la candidatura de César Treffinger a la gobernación de Chubut, luego del episodio en el que estuvo en duda por aquel tema de los años de residencia en la provincia, que finalmente el empresario pudo corroborar.

“Gran noticia, juega Treffinger en Chubut. El peronismo lo necesita. Excelente para que siga mejorando el promedio de La Libertad Avanza. Vamos, Treffinger, a volcar los padrones el 30 de julio, maestro”, dijo Maslatón en su red social. Es necesario sumar una aclaración, ya que el dirigente viene sosteniendo que Javier Milei, al que él sigue apoyando pese a criticarlo con dureza, es “bancado” por el propio peronismo y por Sergio Massa en particular, ya que según suele argumentar, el ‘león’ le resta votos a Larreta. Tal vez por eso también la frase de “el peronismo lo necesita”, en tuit dirigido a Treffinger, extrapolando el mismo análisis nacional hacia la provincia de Chubut.

Lo cierto es que no quedó ahí la cosa, porque en realidad un usuario le remarcó a Maslatón que Treffinger lo tiene bloqueado en su cuenta de Twitter, por lo que expresó su extrañeza de que él le brindara su apoyo. Práctico, como suele mostrarse, ‘Masla’ remató con una humorada: “Es medio salamín, Treffinger, pero está todo bien”, cerró.

BULLRICH Y LARRETA PRESIONAN POR LAS LISTAS ADHERENTES EN CHUBUT

Tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta se hicieron eco del reclamo de Ignacio Torres en Chubut, en contra de la decisión del Tribunal Electoral Provincial, al impedirle a la coalición opositora la participación de listas adherentes, como sí se posibilitó al frente Arriba Chubut.

“El kirchnerismo se resiste a perder el poder en Chubut. Primero eliminaron las PASO y ahora habilitaron listas colectoras solamente para el oficialismo. Nacho Torres y Gustavo Menna: cuentan con mi apoyo”, dijo Bullrich a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires también usó su red social: “En Chubut el tribunal electoral provincial habilitó las colectoras para la lista oficialista y no para las listas opositoras. Saben que la provincia va hacia un cambio y dan cualquier manotazo de ahogado para perpetuarse en el poder, pero no lo van a lograr. Todo mi apoyo a @NachoTorresCH y a @gustamenna en la defensa por la libertad democrática de la provincia”, expresó.

El tema fue aclarado por la secretaria del TEP, Adriana Villani, quien salió a aclarar que las “listas colectoras” no están permitidas en Chubut. “En nuestra legislación provincial lo que está normado y permitido son las adhesiones de boletas, es decir la posibilidad de que un partido que no lleva candidatos a gobernador o gobernadora, adhieran con sus cargos locales de intendente y concejal, a una fórmula para la gobernación”. Para ello, los convenios de adhesión de boleta debían presentarse antes del 31 de mayo de este año, que era el plazo para la presentación de las alianzas, aclaró Villani, de allí que no se oficializaron las adhesiones de quienes hicieron presentaciones en forma posterior a esa fecha.

El tema será resuelto durante esta semana por el Tribunal Electoral Provincial y seguro tendrá nuevos cuestionamientos, sea cuál sea la decisión.