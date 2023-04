En una entrevista exclusiva para ADNSUR, Liliana Murgas, integrante de "Infancia Robada" -nodo Comodoro Rivadavia- señaló que uno de los objetivos del grupo “es poder hacer una investigación de relevar datos que puedan facilitar a nivel ciudad y regional”.

En ese sentido, explicó, “comenzamos preguntando a referentes del Poder Judicial, en particular pero todavía no contamos con esos datos” y agregó que, sólo hay estadísticas a nivel país y mundial.

“Se sabe que la prostitución es la tercera fuente de ingresos en el mundo. La primera son las armas, luego las drogas y después la prostitución de adultos y de niños. Estamos preocupados porque, por ejemplo, descendió el porcentaje de prostitución de adultos y si aumentó la prostitución infantil, que tiene que ver con la vulnerabilidad en la que están atentos los que hacen el uso de esas prácticas”, detalló Murgas.

Todo lo que está referido a niños, niñas y adolescentes en trata y abuso sexual es considerado un crimen, un delito, “es una falla moral de la humanidad”, remarcó la integrante de la red. En ese marco, resaltó: “Lo digo porque hay movimientos del mundo que esto podría ser parte de una orientación sexual de los adultos, que en su sesgo de querer amar no hay límites en ese vínculo y esto es una falacia, porque lo que intentamos es desnaturalizar esa situación. Los adultos deberíamos se protectores, cuidadores respetuosos de los niños y no sus apropiadores”, manifestó.

"Infancia Robada" es un grupo de referencia local que se reúne cada 15 días en la Parroquia María Auxiliadora, ubicada en la calle 13 de diciembre. Uno de los integrantes es el padre Juan Nota. No se trata de un espacio religioso, sino que es abierto a la comunidad. Tiene esta referencia de la hermana Martha Peloni a fines de trabajar en los principios de la dignidad de niños, niñas y adolescentes.

El Foro de Infancia en Comodoro, hace algunos años junto al padre Juan Nota trajeron de visita a la hermana Martha Peloni, que “es un ícono nacional e internacional de la lucha contra estos crímenes hacia niños, niñas, adolescentes y mujeres”, recordó Murgas.

El nodo Comodoro Rivadavia está conformado por ocho personas. Licenciados en Ciencias de la Educación, un contador, docentes, psicopedagogas, entre otros."Nos propusimos visibilizar la problemática que afecta a la infancia de todas estas violencias, sensibilizar a la población para que no naturalicemos determinadas cuestiones", sostuvo.

También se enfocan en acompañar a las víctimas de violencia, sobre todo en los ámbitos judiciales, “esto se está haciendo muy intensamente en el norte de nuestro país. Son todas experiencias muy duras”, valoró la integrante de “Infancia Robada”.

En estos casos, “la escuela es una protagonista excepcional en cortar circuitos de violencia, porque los niños están entre 4 o más horas dentro de la institución y durante este tiempo se le da oportunidad a los adultos responsables de poder tener una mirada atenta a lo que puede traer ese niño, no sólo porque lo cuente, sino porque lo dibuje o tiene gestos, expresiones que pueden dar mucha información. Pero esta mirada que debemos tener como adultos, docentes y no docentes, es una mirada que tiene que trabajarse y lamentablemnte en el ámbito educativo hace tiempo que no hay capacitaciones, espacio para tratar estos temas”.

Y continuó: “No hay inversión, pero no sólo de edificios, sino de equipos técnicos, capacitaciones, profesionales, en dar una cobertura que esté a la altura de las circunstancias de las demandas. Tenemos contacto con docentes y están muy angustiados, porque se sienten muchas veces solos”, mencionó Murgas.

Durante la pandemia, desde la red sostienen que, estos niños que pudieron haber estado pasando situaciones de violencia. Antes salían porque tenían la escuela, el club, era una “cuestión de protección” que se ejercía con ellos. Y al estar dentro de la casa, esta cuestión violenta “se iba a intensificar”.

De hecho, destacó Murgas, la demanda es muy importante en organismos que están tratando temáticas de este tipo. “Por ejemplo, la última información que tenemos del servicio de protección de derechos es que hay una lista de espera de entre 260 y 280 situaciones. Esto es una llamada de atención a quienes deciden y ejecutan las políticas publicas”, alertó.

“El tema de la trata, explotación y prostitución infantil es un tema vedado, que moviliza y también vincula a determinados sectores que están comprometidos con estas prácticas aberrantes que pertenecen a distintos ámbitos de la política o del deporte”, concluyó.

¿Dónde realizar la denuncia?

La policía no debe interrogar al niño sino al adulto, excepto que el niño o el adolescente se presente sólo a realizar la denuncia.

En este caso, el personal policial está obligado a informar a la fiscalía penal el hecho del cual ha tomado conocimiento, como debe hacerlo cualquier otro funcionario público del ámbito escolar o de la salud.

Luego de haberse realizado la denuncia policial, se puede informar igualmente a la fiscalía penal a fin de ponerla al tanto de que a la brevedad deberán recibir dicha denuncia en curso.

La denuncia se puede presentar de manera oral o escrita y puede realizarse tanto en fiscalías como en comisarías o juzgados sin necesidad de contar con el acompañamiento de un abogado.

Copia de la denuncia: La comisaría o fiscalía que recibe la denuncia tiene la obligación de entregar al denunciante una copia sellada y firmada de dicho documento (o un duplicado, en el caso de que la denuncia se haya realizado por escrito).

Debe constar la fecha de realización, el sello de la entidad y la firma y aclaración del empleado responsable. La copia tiene dos funciones: es la garantía del derecho de la víctima y, para el adulto que realizó la denuncia, es el comprobante de que cumplió con su mandato legal.

Las defensorías y secretarías de menores pueden -en algunos casos- recibir denuncias, aunque no están obligadas a hacerlo.

LLAMÁ AL 145

Si tenés información sobre cualquier forma de explotación de personas (aunque sea una situación dudosa), podés contactarte a la Línea 145, atendida por operadoras especializadas (psicólogas y trabajadoras sociales) que están disponibles para tomar denuncias, orientarte y brindarte asistencia.

Podés llamar desde cualquier lugar del país durante las 24 horas, los 365 días del año. En base a la evaluación de un equipo interdisciplinario, cada denuncia se deriva a la justicia en forma inmediata. Si la situación es de emergencia, se da intervención urgente a una fuerza de seguridad.

LLAMÁ AL 102 (ABUSO SEXUAL DE MENORES)

Es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podés llamar ante una situación de vulneración de derechos.