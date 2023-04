Durante las últimas semanas, el precio de los huevos creció de manera considerable. Este miércoles ADNSUR, charló con Ignacio Olave, distribuidor de huevos en la zona del valle de Río Negro, acerca de lo que pasará con el precio del maple, que viene en aumento.

Por otra parte, Gerardo Castellanos, distribuidor local, dio detalles sobre los precios en Comodoro Rivadavia.

“La situación no es ajena a lo que se vive a nivel nacional, soy distribuidor de huevos hace 21 años en la región de Cipolletti, Neuquén, Rio Negro y tuvimos la mala suerte de que la Avícola Elepeve le toco sufrir el virus hace un mes", comenzó explicando Olave.

Y agregó: “A raíz de eso la avícola está trayendo el huevo desde la provincia de Salta o Entre Ríos y nosotros acá lo distribuimos entre los 100 clientes que tengo en mi cartera”.

Las remarcaciones siguen su ritmo “normal” en Comodoro pero faltan arroz, aceite, galletitas y huevos

EL AUMENTO DEL PRECIO DE LOS HUEVOS

El distribuidor, sostuvo que en 2022, “cerró en valores muy bajos” e “hizo que productores chicos se fundieran”.

"Otra cosa que incrementó mucho el precio es el dólar soja, seguido a eso llegó la gripe aviar y explotaron los precios”, aclaró.

Además, afirmó que el aumento era “un mal necesario”.

“Estamos haciendo un esfuerzo grande para que los clientes no se queden sin huevos para vender. Lamentablemente el precio no pasa por nuestras manos, es un valor al que hay que acostumbrarse porque no va a bajar el precio”, manifestó.

Calendario de feriados: ¿Cuántos fines de semana largos le quedan al 2023?

EL PRECIO DEL MAPLE EN RÍO NEGRO

Olave, reveló los precios que se manejan en la zona del valle de Río Negro. En este sentido, remarcó que "un pack trae 6 maples y cada maple trae 30 huevos (15 docenas) se vende aproximadamente al comerciante a $13.500 pesos el huevo de color.

Por otra parte, reveló que el aumento promedio fue de “más del 100%”. En este sentido, recordó que la venta al comercio estaba en $6.000 pesos.

Con respecto al huevo blanco, el distribuidor si bien aclaró que debería ser más barato, actualmente “se están manejando los mismos valores”.

En cuanto a su precio, “podría ser porque la gallina que produce el huevo blanco consume menos alimento y además es por una cuestión de costumbre; aquí en el sur estamos acostumbrados a consumir huevos castaños, pero con esta escasez, trajimos equipos completos de huevos blancos y los vendimos como pan caliente”.

Comercios de Comodoro temen no poder reponer productos y hay materiales que no tienen precio

“Va a seguir aumentando pero en menor medida. Lo fuerte del aumento ya lo pasamos”, añadió.

Por otro lado, respecto al posible desabastecimiento, el distribuidor de Río Negro, señaló que “eso depende del virus que ya está instalado en nuestro país”.

“Hoy se detectaron animales salvajes en Neuquén, este tipo de aves van a los galpones donde están los pollos y gallinas ponedoras y ahí es donde entra el virus a la nave de producción. Y eso es un desastre porque detectando una o 10 ponedoras enfermas Senasa terminan matando a todas”, detalló.

Los costos metalúrgicos aumentaron en febrero 12,5% y 120,3% interanual

“En Allen, Senasa va a permitir que la granja avícola Elepeve vuelva a producir recién en el mes de agosto, porque están haciendo la desinfección. Si en agosto los dueños deciden poner pollitas nuevas, se tarda aproximadamente 5 meses en llegar a ser adultas para producir huevos. Es decir que recién sobre fin de año o enero del año entrante podría haber nueva producción”, explicó Olave.

LOS PRECIOS EN COMODORO

Con respecto a la ciudad petrolera, Gerardo Castellano, distribuidor local, indicó que el maple de huevo blanco se venden a comerciantes a un precio de $2.160 pesos. Sin embargo, luego remarcan, para su ganancia.

De esta manera, una caja de huevos, que contiene seis maples, se vende a $13.000 pesos y los de color a $15.000 pesos.

“Esta semana, el precio del pack de 6 maples dio un salto importante. De $9.000 pesos que salía ahora cuesta $13.000 o $15.000 pesos. Entonces esta semana no se vendió tanto como en semanas anteriores”, aclaró Castellanos

Julieta Poggio la pasó mal en el show de Bizarrap y explotó de furia: Qué pasó

En cuanto al precio, el distribuidor local, manifestó que “va a seguir subiendo”. “Nosotros ahora estamos trayendo huevos de Córdoba porque nuestra granja, Allen Río Negro, cerró por la gripe aviar”, añadió.

Por último, Castellano, agregó que "es una empresa que tiene más de 50 años en el mercado, no se sabe hasta cuándo va a estar cerrado o si va a volver a abrir”.