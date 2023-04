Cómo afecta la escalada del dólar en los precios de autos usados

En los últimos días el dólar blue se disparó y como consecuencia, diferentes rubros comerciales tuvieron que remarcar sus precios debido a la constante inflación que afecta al país.

En este contexto, varios concesionarios de autos usados hablaban de una paralización de las ventas ante la incertidumbre que provoca la escalada del dólar y su posible impacto en los precios. Sin embargo, desde la Cámara del Comercio Automotor (CCA) aseguran que el problema del sector son los mismos que vienen arrastrando desde hace años.

"El precio del usado está más referido en toda circunstancia de acuerdo al stock disponible", le comentó a Clarín Alberto Príncipe, presidente de la CCA, quien profundizó el concepto: "no digo que el dólar no afecte en el pensamiento de aquellos que fijan precios, pero no es el factor determinante".

La venta de autos usados en la Argentina había marcado un incremento durante marzo al alcanzar 146.826 transferencias de vehículos usados, tanto a nivel interanual (4,7%) como con respecto al mes anterior (31,6%). El primer trimestre del año también refleja una evolución del 3,1%.

PRECIOS PARA ARRIBA

Además de la incertidumbre que genera el aumento del valor del dólar blue, el precio de un auto usado está impactado por otros factores que hoy tienen mucho peso. Príncipe detalló que la actualidad marca una demanda sostenida frente a un stock que es bajo: "indudablemente los precios van a subir".

"Si hay reposición de vehículos, más o menos del mismo valor y del mismo kilometraje y modelo, (las agencias) venden. Y si no, están esperando como el resto de los sectores comerciales, donde si no hay reposición tienen la mercadería retenida" amplió el titular de la cámara.

La realidad marca que los autos usados vienen mostrando incrementos sostenidos desde hace varios meses. Como referencia, modelos como el Volkswagen Gol Trend, el Fiat Cronos o la Toyota Hilux reflejaron incrementos promedios del 6% en los últimos dos meses, que pueden ser deL 8% para un Ford EcoSport.