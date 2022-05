¿Cómo frenar el bullying?: Las herramientas para brindarles a nuestros hijos.

La pandemia dejó consecuencias graves en todos los niños y adolescentes. Hay un porcentaje de jóvenes con depresión y los adultos que han estado mucho tiempo viviendo para adentro. El aislamiento social, preventivo y obligatorio provocó que viviésemos más en las redes, y allí se potenció el preocupante ciber bullying.

El ciber bullying no tiene fin ni refugio. En una entrevista exclusiva para ADNSUR, la Licenciada en Psicología, Valeria Duran, explicó que "aunque te vayas de todas las redes esa información queda infinitamente y en ese punto tenemos que ser responsables de lo que compartimos en nuestras redes". La profesional enfatizó en la enseñanza que se le brinda a los niños, que quizás no tienen tanta consciencia de cómo se manejan las informaciones, la fotografia de otros en las redes, por ejemplo.

👉 Donde hay bullying: "hay un adulto cómplice que no pone un límite a esto"

Duran explicó que los seres humanos "tenemos angustias e incertidumbres" que muchas veces son difíciles de sobrellevar. En ese sentido, indicó que una forma de sacarlos afuera es ver "que lo malo lo tiene el otro". El bullying es "una forma de agresión en donde no hay empatia, no hay compasión por el otro ni respeto. Es gozar con lo que el otro sufre en lugar de sentir pena", sostuvo.

Entonces, "yo saco afuera lo que no me aguanto o lo que yo no quiero sentir", mencionó y agregó que "si yo atacó a alguien, también es porque lo envidio". De allí la siguiente inquietud: ¿cuál es la función parental?

La psicóloga aseguró que la tarea de los padres es enseñar sobre el manejo de la envidia, pero eso "no se aprende a los 18 años en un sillón", sino desde chiquitos, enseñándoles a ponerse en el lugar del otro".

La profesional invitó a pensar cómo estamos cuidándolos. Saliendo de una pandemia, donde aumentó la droga, el alcohol, la depresión y el bullying. Es un riesgo muy grande en el que están inmersos y es necesario darles herramientas. Y una de ellas es la palabra, poder hablar con nuestros hijos, compartir con ellos.

La lic. Valeria Duran dorma parte de EMAF ( Equipo Multidisciplinario para el Abordaje Familiar). Un equipo de trabajo dedicado al abordaje clínico multidisciplinario de temáticas ligadas a familias, parejas y grupos. Con enfoques inclusivos.

La semana próxima realizará un encuentro virtual sobre "los aportes del pensamiento de Berlín al paradigma sistemico". Aquellos interesados pueden inscribirse de manera on line.i