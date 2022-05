Un médico agredió a un periodista de ADNSUR cuando entrevistaba a un accidentado

El periodista de ADNSUR que realiza coberturas en Rawson, Rodrigo Gómez, fue agredido este viernes cuando realizaba una entrevista a uno de los protagonistas del accidente ocurrido en Ruta N° 7.

El entrevistado había accedido a responder algunas preguntas sin la presencia de cámaras, sobre lo que había sucedido y cómo se encontraba mientras esperaba dentro del Hospital Santa Teresita de Rawson, donde debía realizarse algunos estudios de rutina.

En esas circunstancias, el periodista estaba agradeciendo al entrevistado la predisposición para brindar la nota, cuando fue increpado violentamente por un médico quién lo empujó sin mediar palabras. ”No me puede empujar. Yo no lo toque”, fue la respuesta del periodista ante la agresión injustificada.

La comodorense Mariela Garolini fue elegida como mejor actriz de comedia de Chubut

“El periodismo no puede entrar. Si no es policía no puede ingresar. No puede hacer una entrevista en un shock room. Retírese ”, le contestó el médico Oscar Giovanelli, de muy mala manera, mientras lo empujaba hacia la salida.

“No hice ninguna pregunta incorrecta, ni siquiera lo estaba filmando, era un audio nada más”, fue la respuesta que recibió del periodista, quien se retiró del lugar para evitar una situación mayor.

Desde ADNSUR repudiamos el uso de la violencia física y verbal cuando podrían haber sido otras las formas de invitar a nuestro a periodista a retirarse, si es que no correspondía que estuviera en ese lugar. Además, el periodista recordó que recientemente el padre de una paciente fue agredido en este mismo hospital por un profesional de la salud.