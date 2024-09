"Tierra, Mar y Vinos": más de 20 bodegas de Chubut estarán presentes en la Feria que celebra la Vinicultura

Llega la primera edición de "Tierra, mar y vinos", la feria que reunirá a más de veinte bodegas de Chubut presentando sus mejores producciones. Se llevará a cabo en Rada Tilly, el 28 y 29 de septiembre en el Colegio Médico. Esta primera edición promete ser una oportunidad para descubrir y disfrutar de la riqueza enológica de la Patagonia, y en particular de la provincia de Chubut. Una experiencia imperdible para los amantes del vino y quienes quieran adentrarse en este mundo.

Andrés Acevedo, propietario de vinoteca "Musters" y organizador de esta primera edición de la Feria, destacó que "este evento no solo se centrará en el vino, sino que también incluirá otros productos locales, como cervezas y vermuts, también habrá gastronomía lo que lo convierte en un atractivo para un público diverso".

Acevedo también enfatizó en la importancia de este evento para el desarrollo del mercado del vino en Chubut. "La frontera vitivinícola en Argentina se ha expandido de una manera muy sorprendente y Chubut no está ajena a eso", comentó. "Este crecimiento ha permitido que la producción de vinos de calidad en la región se potencie, convirtiéndose en una actividad económica significativa que apoya tanto la gastronomía como el turismo local".

En este marco, la feria no solo busca acercar el vino a los amantes de esta bebida, sino también a quienes están comenzando a explorar el mundo del vino. "Queríamos hacer un evento que pueda acercar a los amantes del del vino la posibilidad de conocer vinos que de otra manera no lo va a conocer, especialmente vinos de Chubut que están en una franja económica elevada. Son vinos que se comercializan en el mercado externo y no en el interno. Vinos de alta gama que no están en el circuito de las tiendas de bebidas de Comodoro o Rada Tilly. Nos vamos a poder encontrar con todos estos vinos que de otra manera no los van a poder probar", explicó Acevedo.

Si bien la feria reunirá especialmente a los amantes del vino, será además una buena oportunidad para quienes conocer este mundo. "La cepa que mayor se logra en Patagonia es el Pinot Noir, es la cepa más suave de toda la familia de las tintas e interesante para iniciarse en el mundo del vino como primera experiencia", añadió.

CÓMO SACAR LAS ENTRADAS

Los interesados en asistir pueden adquirir sus entradas anticipadas a través de la plataforma Passline. "Las entradas son limitadas, ya que el lugar tiene un espacio restringido, con aproximadamente 400 entradas por jornada", advirtió Acevedo.

El horario de la feria será de 15 a 22 hs, siendo las primeras horas las más tranquilas para quienes prefieren disfrutar de la experiencia con calma. Además de las degustaciones, habrá charlas y actividades programadas durante los dos días del evento. "Contaremos con la presencia de sommelieres y expertos que compartirán sus conocimientos sobre la viticultura en la Patagonia", añadió.

Acevedo destacó la colaboración de diversas instituciones públicas y privadas que han apoyado la realización de la feria, lo que ha sido fundamental para su concreción; la Municipalidad de Rada Tilly, Banco del Chubut, Pan American Energy y Aguas Orizon.

LAS BODEGAS DESTACADAS

Entre las bodegas destacadas que participarán en la feria se encuentran Bodega Humberto Canale, con una tradición de casi 120 años en la elaboración de vino, Bodega Malma, conocida por sus vinos de alta gama, y Bodega Fin del Mundo, otra gran bodega que ha ganado reconocimiento en el ámbito vitivinícola.

Acevedo mencionó que también habrá "emprendimientos muy pequeños como vinos de autor, vinos boutique o de garage", lo que permitirá a los asistentes explorar una amplia variedad de opciones. "Vamos a llevar muchas sorpresas porque hay dos variables de uvas tintas que se desarrollan de manera magistral, como es el Pinot Noir patagónico y el Merlot", explicó.

La feria no solo se centrará en el vino, lo que enriquecerá la experiencia. "Es un evento que moviliza un montón de actividades y que involucra a mucha gente", añadió Acevedo, enfatizando la importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo del mercado vitivinícola en Chubut.