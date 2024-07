El lunes 15 de julio el dólar “blue” bajó un total de $85. en tan solo una jornada. De esta manera, cerró a $1.415 para la venta. El martes la situación en baja se mantuvo, sin embargo no fue tan abrupta. Cayó $10 el valor de la divisa informal y cerró la jornada $1.405 para la venta. Por su parte, la brecha con el dólar oficial llegó al 46%.

Sin embargo, las condiciones cambiaron para el tercer día hábil de la semana. Este miércoles 17 de julio cotiza a $1.400 para la compra y $1.430 para la venta.

Y tras dos caídas consecutivas luego del nuevo esquema monetario anunciado por el Ministerio de Economía, sube $15 en la jornada, se mantiene por encima de los $1.400 y amplía la brecha con los financieros, que se ubican en torno a los $1.300.

¿A cuánto cerró el dólar "blue" este martes?

Al respecto de los cambios y las consecuencias en el mercado financiero, Manuel Adorni, vocero presidencial hizo referencia el martes durante la rueda de prensa con medios de comunicación.

“Llamó la atención por qué ante un anuncio se derrumban los dólares financieros. No hubo ningún tipo de intervención en el mercado. Pero nosotros no le buscamos explicación en el día a día. No nos importa el valor del dólar, no nos ocupa el dólar ni el riesgo país”, afirmó en la habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.

Y agregó “lo que verdaderamente nos preocupa y desvela todos los días es el peso. Nuestra obsesión es con el peso, que cada vez haya menos pesos en la economía para que efectivamente la inflación se termine de pulverizar".