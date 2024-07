Para ganarle al plazo fijo: cuál es ‘rulo’ que encontraron algunos para hacer una diferencia con el dólar ‘blue’

Desde que la tasa del plazo fijo retrocedió hasta quedar muy por debajo de la inflación, obtener un ahorro se transforma en una misión bastante compleja para quienes no están habituados a operaciones financieras de mayor sofisticación.

Frente a ese contexto, muchos volvieron a recurrir a la vieja receta de comprar dólares cada vez que hay un excedente de pesos, aun cuando en gran parte del año esto no significó un rendimiento importante, debido a la quietud que hubo durante varios meses.

Sin embargo, en los últimos dos meses el 'blue' subió un 44%, marcando una diferencia importante frente al comportamiento de los primeros meses del año, ya que hasta hoy acumula un 49% en comparación a la cotización del 2 de enero. Y hay margen para que siga subiendo, porque todavía está atrasado frente a una inflación que acumuló el 80% en los primeros 6 meses de 2024.

Una forma de dolarizar tus ahorros sin ir al blue: ¿cómo comprar dólares a través de criptomonedas?

A CUÁNTO EQUIVALE HOY EL DÓLAR DE OCTUBRE DEL AÑO PASADO

"Si se actualizara por inflación, el dólar de octubre del año pasado equivale hoy a 2.900 pesos", dijo el periodista Maxi Montenegro en su canal de Youtube, al actualizar el valor nominal, que en octubre de 2023 escalaba desde los 800 a los 900 pesos.

Al mismo tiempo, los exportadores presionan por una devaluación del tipo de cambio oficial, en una pulseada con el gobierno de Javier Milei que, según dijo el mismo economista, está volcando unos 100 millones de dólares por día para evitar una escalada mayor, al sostener la devaluación a un ritmo del 2% mensual.

El dólar pierde frente a la inflación y también contra el plazo fijo, cada vez más bajo

“Desde mayo, el gobierno destinó unos 9.000 millones de dólares para mantener estables los dólares financieros”, añadió el analista y divulgador de temas económicos.

Lejos de esas complejidades, para el pequeño ahorrista la duda es cómo sostener el poder adquisitivo de sus ingresos. A veces ni siquiera se trata de un ahorro por mucho tiempo, sino de guardar plata para un pago que se debe hacer el mes próximo. ¿Cómo sostener el poder adquisitivo, si la inflación mensual nos muestra que dentro de 30 días ese monto de, por ejemplo, 100.000 pesos, se habrá reducido en 5.000?

EL ‘DÓLAR PURÉ’ LE GANA HOY AL PLAZO FIJO

Hay una operación descripta por especialistas en finanzas que puede ayudar a sostener el valor de compra, o incluso incrementar levemente esa capacidad, con un poco de suerte y viento a favor en las variables financieras.

Tras la aprobación de la ley Bases, ¿seguirá subiendo el dólar?

La maniobra se inicia con la compra de dólar MEP, que es una operación que se hace a través de bancos o en aplicaciones financieras popularizadas en el último tiempo, tales como Banza, Balanz o incluso Mercado Pago.

La ventaja de esta operatoria es que ese tipo de dólar tiene una cotización más baja que la del 'blue'. Por ejemplo, el último viernes, al abrir los mercados, el MEP cotizaba a $1.402, mientras el paralelo abría a $1.465. Y en el cierre, con el azul ‘volando’ a $1.504, el financiero se mantenía aún en $1.418.

¿Cuál es el 'rulo' que hacen los que tienen tiempo, paciencia y mañas? Muy fácil. Compran dólar MEP a un valor cercano a los1400 pesos y lo venden a valor del 'blue', más cerca de los 1.500. Hay que tener en cuenta que el MEP es una operatoria en blanco, por lo que debe hacerse con fondos que estén debidamente respaldados por un ingreso, además de que el sistema cobra una comisión del 1%, según advirtió el columnista Mariano Gorodish en diario ‘El Cronista’.

Francos: "No va a haber devaluación y la gente va a tener que liquidar dólares"

Aun así, la ganancia en ese pase de manos puede alcanzar entre $48 y $50 por dólar. Con 1 millón de pesos, por ejemplo, se compraban el viernes por la mañana alrededor de 706 dólares a valor MEP, que al revenderse al valor del 'blue', arrojarían una ganancia de alrededor de $35.000, tomando los valores de apertura del mercado.

Si alguien tuvo el acierto de comprar a la mañana por el MEP y vender a la tarde por el precio del ‘blue’, habría alcanzado una diferencia a favor mucho más amplia, elevándose del 3,5% en el primer ejemplo, a casi un 6% en el segundo. Es decir, muy por encima del plazo fijo, con la ventaja de no tener que esperar 30 días para recuperar el depósito. Además, la maniobra no suma presión sobre el mercado paralelo, sino al contrario, ya que en teoría tendería a descomprimirlo.

El triste mensaje de la mamá de Loan: "Sólo pido que lo tengan abrigado y le den de comer"

La contracara es que la operación no podría repetirse con una reinversión de esos pesos, obtenidos en el mercado informal, para reintroducirlos en el circuito financiero formal, porque ese hipotético ahorrista no podría justificar el dinero con el que está demandando el dólar MEP. Pero si tiene ingresos justificados (por un salario, por la venta de un bien, por factura de servicios prestados, etc), no tendría inconveniente para repetirlo a partir de su capacidad de ahorro.

Como siempre aclaramos, en esta sección no hacemos recomendaciones ni garantizamos resultados, sino que simplemente exploramos alternativas sugeridas por especialistas, por lo que es conveniente asesorarse con el banco de confianza o asesores especializados antes de tomar una decisión.