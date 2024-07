El gobierno nacional anunció el fin de semana que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejará de emitir dinero para comprar divisas. El anuncio causó impacto directo en los movimientos del mercado con una fuerte tendencia bajista para bonos y acciones en sus precios tanto en pesos como en dólares junto a una caída de entre el 6 y el 8 por ciento en las cotizaciones alternativas del dólar.

Este martes, Manuel Adorni, vocero presidencial, respaldó las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, al asegurar que el Gobierno no está preocupado por “el dólar ni el riesgo país”.

“Llamó la atención por qué ante un anuncio se derrumban los dólares financieros. No hubo ningún tipo de intervención en el mercado. Pero nosotros no le buscamos explicación en el día a día. No nos importa el valor del dólar, no nos ocupa el dólar ni el riesgo país”, afirmó en la habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.

Caputo sobre el Impuesto País: "En septiembre lo bajamos al 7,5%"

Y a continuación, el funcionario nacional planteó que “lo que verdaderamente nos preocupa y desvela todos los días es el peso. Nuestra obsesión es con el peso, que cada vez haya menos pesos en la economía para que efectivamente la inflación se termine de pulverizar. Lo que hicimos fue profundizar la política monetaria, la limpieza de pesos y terminar con la última canilla para la emisión", dijo.

"Esto no es más que la estocada final a la inflación y una vez que eso se resuelva va a hacer que todo el resto de las variables se corrijan”, agregó, según publica TN.

¿Qué pasará con el dólar? Las señales que anticipan una posible devaluación, según un economista comodorense

Este martes, los dólares financieros bajaban más de 3% al tiempo que subía el riesgo país. Además, los bonos volvían a operar en terreno negativo, con caídas de hasta 4%. El dólar blue operaba estable a $1415, tras caer $85 el lunes.

En tanto, el dólar MEP bajaba hasta $1260 y el CCL retrocedía hasta $1253.