Créditos hipotecarios: los 5 bancos con las tasas más bajas para comprar una casa o un departamento

En un mercado inmobiliario en constante evolución, los créditos hipotecarios siguen siendo un tema de gran interés. Según datos del Banco Central de la República Argentina, en octubre de 2022 se otorgaron US$174.3 millones en préstamos, y en la ciudad de Buenos Aires se registraron 944 escrituras formalizadas con hipoteca, casi un 16% del total de las transacciones.

Ya son 23 los bancos que desde finales de abril lanzaron sus líneas de préstamos en UVAs para que cada vez más personas tengan la posibilidad de acceder a su vivienda propia, con tasas que van desde el 3% al 9,5% -con beneficios para los que tengan cuenta sueldo en los bancos-.

En este contexto, conocer las entidades bancarias que ofrecen las tasas más bajas para obtener un crédito hipotecario puede ser clave para los solicitantes. A continuación, presentamos los 5 bancos con las tasas más competitivas del mercado.

El Banco de Chubut, con la tasa más baja del 3,5%

El Banco de la provincia de Chubut otorga créditos UVA para adquisición, construcción, terminación y refacción de viviendas de uso permanente y no permanente, siempre y cuando no tengan destino comercial ni profesional, y que estén ubicados dentro de la provincia. En este caso, la Tasa Nominal Anual es del 3,5% para quienes tengan cuenta sueldo y del 8% para quienes no acrediten sus haberes en el banco.

Algunas de las condiciones del crédito hipotecario del Banco de Chubut son:

El crédito otorga hasta $200 millones, tanto para adquisición como para construcción, y se financia el 75% del valor del inmueble.

El plazo máximo de pago es de hasta 20 años (240 cuotas) y con un mínimo de 5 años (60 cuotas).

El capital es ajustable por UVA y la cuota mensual a pagar no puede exceder el 25% del ingreso del solicitante.

Pueden solicitarlo todos los residentes de la provincia de Chubut, entre 18 a 65 años.

Condiciones y requisitos del banco con la tasa más baja:

El crédito otorga hasta $100 millones

Financia el 75% del valor del inmueble

El plazo máximo de pago es de hasta 20 años (240 cuotas)

Sistema de amortización: francés, mensual

El capital es ajustable por UVA

La cuota mensual a pagar no puede exceder el 25% del ingreso del solicitante.

Pueden solicitarlo todos los residentes de la provincia entre 18 a 65 años, que posean ingresos demostrables

Además del Banco de Chubut, otros 4 bancos se destacan por ofrecer tasas competitivas para créditos hipotecarios:

Banco Municipal de Rosario: tasa del 3% para clientes con cuenta sueldo y del 4,2% para quienes no cobren sus haberes allí. Banco Ciudad: tasa promocional del 3,5% para comprar en el microcentro porteño y el sur de la ciudad, y del 5,5% para el resto de las zonas. Banco de Neuquén: tasa del 3,5% para clientes con acreditación y paquete de productos, y del 4,5% para clientes autónomos y monotributistas. Banco Nación: tasa del 4,5% para los clientes con cuenta sueldo que soliciten hasta 180.000 UVAs, y del 8% para quienes no cobren sus haberes en la entidad o soliciten un monto mayor.

En un contexto de constante evolución del mercado inmobiliario, conocer las opciones de financiamiento más competitivas puede ser clave para que los solicitantes de créditos hipotecarios puedan acceder a su vivienda propia. Estos 5 bancos ofrecen tasas atractivas que vale la pena considerar al momento de tomar esta importante decisión.

Con información de Infobae, redactado y editado por un periodista de ADNSUR.