Xavi, sobre el posible retiro del Kun Agüero: "lo que salió no es cierto"

En el debut de Xavi como entrenador, Barcelona venció 1-0 a Espanyol en el clásico catalán y trepó hasta la sexta posición de la Liga de España, a ocho puntos de los líderes Sevilla y Real Sociedad.

Una vez finalizado el encuentro, el DT brindó una conferencia de prensa y desmintió los rumores sobre el posible retiro del Kun Agüero: "No es cierto lo que ha salido, no tenemos esa información".

"Del 'Kun' Agüero no sé nada. Hablé con él el otro día. Lo que ha salido no es cierto. No tenemos esta información, estamos hablamos con él. Intentaremos que evolucione y que pueda seguir jugando al fútbol. Está tranquilo, contento, le dije que fuera viniendo a medida que se fuera encontrando bien, pero es un tema médico", declaró en rueda de prensa.