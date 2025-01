Waiwen Vóley comenzó con un traspié su presentación en su casa y ante su público frente a Boca Juniors, en un partidazo que cerró la jornada del jueves por la Liga Argentina de Voleibol.

Con parciales de: 25-22; 22-25; 15-25; 25-22 y 12-15, los dirigidos por Lisandro Luppo cayeron ante el equipo de Marcelo Gigante.

El más destacado en el equipo ganador fue Denis Cabañas, con 32 puntos, acompañado por un gran trabajo de Ignacio Bernasconi y Luciano Coto.

En tanto, por el lado de los comodorenses, que no tuvieron a su armador titular Ignacio Pussetto por lesión, contaron con la sobresaliente tarea de Bautista Gazaba desde el goleo.

Lisandro Luppo se prepara para el debut de Waiwen en Comodoro: “Esto es lo que soñamos cuando empezamos en 2016”

El público que se dio cita en el Socios Fundadores, con un lleno total, acompañó un partidazo, pero también una jornada que comenzó y tuvo triunfos de River Plate, Montero Vóley y Ciudad Vóley.

Este viernes habrá 3 encuentros, donde tendrá acción el líder de las posiciones, CEF5 de La Rioja, que jugará en un partidazo ante Ciudad Vóley desde las 28 hs.

CRONOGRAMA DE PARTIDOS - Viernes 31 de enero

15:00: Defensores de Banfield vs. San Lorenzo

18:00: CEF5 La Rioja vs. Ciudad Vóley

21:00: River Plate vs. Tucumán de Gimnasia

Sábado 1 de febrero

11:00: Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield

15:00: CEF5 La Rioja vs. River Plate

18:00: Monteros Vóley vs. Tucumán de Gimnasia

21:00: Defensores de Banfield vs. Waiwen Vóley