Este jueves 30 de enero dará inicio el Tour con una jornada cargada de vóley. A las 11:00, Defensores de Banfield abrirá la competencia enfrentando a River Plate.

Más tarde, a las 15:00, Monteros Vóley se medirá ante Vélez Sarsfield. En el tercer encuentro del día, a las 18:00, San Lorenzo enfrentará a Ciudad Vóley, mientras que el cierre de la jornada lo protagonizarán Boca Juniors y Waiwen Vóley a las 21:00.

EL FIXTURE COMPLETO DE ESTOS CUATRO DÍAS

Fixture del tour 5

Jueves 30 de enero

11:00: Defensores de Banfield vs. River Plate

15:00: Monteros Vóley vs. Vélez Sarsfield

18:00: San Lorenzo vs. Ciudad Vóley

21:00: Boca Juniors vs. Waiwen Vóley

Viernes 31 de enero

15:00: Defensores de Banfield vs. San Lorenzo

18:00: CEF5 La Rioja vs. Ciudad Vóley

21:00: River Plate vs. Tucumán de Gimnasia



Sábado 1 de febrero

11:00: Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield

15:00: CEF5 La Rioja vs. River Plate

18:00: Monteros Vóley vs. Tucumán de Gimnasia

21:00: Defensores de Banfield vs. Waiwen Vóley

Lisandro Luppo se prepara para el debut de Waiwen en Comodoro: “Esto es lo que soñamos cuando empezamos en 2016”

Domingo 2 de febrero

11:00: Boca Juniors vs. CEF5 La Rioja

15:00: Monteros Vóley vs. San Lorenzo

18:00: Ciudad Vóley vs. Tucumán de Gimnasia

21:00: Vélez Sarsfield vs. Waiwen Vóley