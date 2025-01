Luciano De Cecco, simpatizante de Waiwen Vóley de Comodoro Rivadavia, se encuentra en la ciudad italiana de Módena, donde juega para dicho equipo, un gran equipo en la gran competencia de dicho país.

Este jueves comenzará la primera jornada del Tour 5 de la Liga Argentina de Voleibol, donde el equipo de Lisandro Luppo cerrará la jornada ante Boca Juniors, desde las 21 hs, y donde el ex Gimnasia de Santa Fe, Ciudad Bolívar y Belgrano, entre otros, estará pendiente.

Luego de contar cómo comenzó la simpatía por Waiwen Vóley, De Cecco analizó si en algún momento podría llegar a disputar la Liga Argentina de Voleibol en el sur patagónico.

"Creo que es algo que estaría bueno, en un mundo paralelo, porque hoy la realidad del vóley argentino es -y no quiero decir precaria- donde no lo estoy hablando desde el pensamiento, sino de la realidad, y me da cosa", aseguró.

"A todos nos gustaría que un Facundo Conte, De Cecco, Danani y Losser, el día que no estén en la selección, apadrinen o representen a un club en una Liga A1 o A2, como está haciendo José "Pepe" González en San Rafael de Mendoza, donde disputan la A2. Pero hay cuestiones que sobrepasan lo económico. Yo, cuando volví al país, jugué para Ferro y no fue porque cobré, fui gratis, de modo propio porque quería jugar el Metro y seguramente vuelva para jugarlo nuevamente", agregó con la esperanza de que el santafesino retorne próximamente al país.

JUGAR EN COMODORO O UNA IDEA PARA LOS TIEMPOS QUE VIENEN

El medallista olímpico de la Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ante la consulta de Pasta de Campeón/ADNSUR sobre si llegaría a Comodoro para vestir la casaca de Waiwen Vóley, como el sueño de contar con un jugador de su calibre, lo valoró, pero analizó profundamente los alcances.

"Hoy por hoy la Liga está armada de una manera diferente y si yo voy a Comodoro, Waiwen nunca va a jugar ante su gente. ¿Qué gana el club trayéndolo? No diría que es una inversión económica, sino de publicidad, invertir en sponsors u ofrecer comodidades, y De Cecco no va a vivir en el sur y lo van a ver vivir de viaje por toda Argentina, menos donde el equipo que representa", fundamentó.

Sin embargo, le dejó una idea a la dirigencia deportiva. "Estaría bueno que se hagan clínicas, campus y seguro que dará mucho más resultado a que uno juegue una Liga o un semestre, viajando por el país. Pero con tiempo y con un poco de organización, me gustaría estar en la ciudad porque no conozco mucho de Argentina; la mitad de mi vida la pasé en Europa y ojalá se armen torneos, los puedan jugar y participar por el vóley argentino", cerró.

EL TOUR 5 EN COMODORO, UNA LIGA FEDERAL

El jugador argentino récord histórico del vóley, por haber jugado 5 Mundiales, analizó el desembarco de la máxima competencia en suelo patagónico, con lo alejado de las grandes ciudades, y lo celebra, aunque busca que perdure, sobre un mítico escenario como el Socios Fundadores.

"Para el vóley es muy importante que los clubes y las provincias que hacen un esfuerzo unilateral, privadamente y públicamente, puedan tener este premio de un Tour", valoró.

"En algunas cosas es muy bueno, en otras no tanto, ya que, por ejemplo, cuando juegue Waiwen estará lleno el estadio; con Ciudad puede que tenga un poco menos de gente y luego, con los menos conocidos, no esté nadie, y eso también por el horario laboral. Comodoro es una ciudad famosa que respira mucho básquet y fútbol, y estaría bueno que aprovechen para sacar provecho y se puedan crear cosas diferentes", fundamentó.

El deportista, uno de los abanderados en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024, sugirió que la política deportiva pueda seguir acompañando el proyecto de un club que está en el máximo nivel.

"Ojalá algo quede para que quien quiera repetir se cumpla, haya inversión y multipliquemos para los pibes y mejoremos algo. Hay veces que las realidades desaparecen y se cambian los gobiernos, y estaría bueno que dure y sea un ciclo efectivo y un proyecto que al día es muy bueno", valoró con el conocimiento de un deportista de élite.