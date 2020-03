Nicolás Sánchez vive un gran presente futbolístico con los Rayados de Monterrey, últimos campeones del torneo de México y señalados por hacer un gran partido ante el Liverpool de Jurgen Kloop en el Mundial de Clubes. Sin embargo, el defensor argentino está preocupado. No cree que en el país azteca se estén tomando las medidas correctas para combatir al coronavirus y atacó duro al presidente, Andrés López Obrador.

Además, se molestó con las actitudes como las de Marcelo Tinelli de irse a Esquel a pasar la cuarentena: "Lo que hizo fue de garca".

En cuarentena desde hace más de una semana el exdefensor de Racing y River manifestó que le molesta la gente que no cumple con el aislamiento. "A mi me molesta cuando los que no cumplen con la cuarentena son los que no están obligados a salir. No puedo sacarme de la cabeza lo que hizo Tinelli, que fue de garca. No lo quiero mezclar con lo que hizo con el fútbol. Hablamos de él porque es una figura pública, sé que hay un montón de personas más que la están errando".

Por otro lado se mostró preocupado por la liviandad con la que están tomando el tema en México, en donde su presidente, López Obrador protagonizó un insólito video diciendo: “Salgan a comer, sigan con su vida normal".

“Es un inconsciente total. O está todo el mundo equivocado, o el equivocado es él…”, apuntó el central en referencia al presidente, y desde lo personal contó: “Acá los futbolistas estamos haciendo cuarentena total como en Argentina y en todo el mundo”.

En diálogo con CieloSports, el futbolista cargó duro contra el mandatario y consideró que la gente debe cuidarse sola ya que desde el estado no están a la altura: “Estamos tomando conciencia, cosa que no hace el presidente de México. Es raro. Yo de política no tengo ni idea, pero por las medidas que se ven en el mundo entero, el mensaje es diferente al resto. No sé si tener miedo o lástima”.