CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La histórica pelea entre Oscar Ruggeri y José Luís Chilavert tuvo este jueves un nuevo capítulo, luego de que el ex arquero paraguayo rechazara la propuesta de diálogo del 'cabezón', quien había sugerido que se "sentaría a conversar" con su ex compañero tras el conflicto que ambos mantienen desde hace ya 25 años.

“Quiero cambiar, de verdad. ¿Está mal? Te digo de verdad. Vos me pones a Chilavert al lado y me pongo a hablar. Pero a charlar de verdad, no a tirarle chicanas. A recordar cómo éramos de compañeros”, había manifestado, para sorpresa de muchos, el argentino durante la edición del miércoles del programa ESPN F90.

Sin embargo, y pese al intento de poner paños fríos a la situación del ex futbolista del Real Madrid, la respuesta del histórico golero no se hizo esperar, y fue contundente.

“Mirá, lo que manifieste Ruggeri a mí no me preocupa para nada. Al contrario. Esa historia no me preocupa. Cada uno se puede manejar en su vida como quiere. Me preocupan cosas mucho más serias. Lo que pasó en el fútbol, para mí se termina en el fútbol”, aseguró Chilavert en diálogo con a radio uruguaya Sport890.

La pelea ente ambos se remonta al año 1992, cuando tanto el arquero como el defensor eran compañeros en el Velez que dirigía técnicamente Eduardo Luján Manera. Durante un partido amistoso entre las selecciones de Argentina y Paraguay ambos se cruzaron en una pelea que terminó con Ruggeri expulsado del encuentro,

RUGGERI VS CHILAVERT | Velez 4 Vs San Lorenzo 1 | Clausura 1996 | Fecha 17

A partir de se momento el conflicto fue escalando, teniendo incluso escenas como la recordada 'no patada' del argentino a 'Chila' en el Vélez-San Lorenzo de 1996.

“Después, lo que manifieste Ruggeri me resbala totalmente, no me preocupa, no estoy para perder tiempo por pequeñeces”, insistió este jueves el nacido en Luque.