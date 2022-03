(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Madryn se prepara para vivir uno de los días más importantes de su historia deportiva. Guillermo Brown y Deportivo Madryn disputarán el clásico de la ciudad, pero esta vez será diferente: el partido es por la 7ma fecha de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.

Gustavo Sastre, el intendente de la ciudad portuaria, no duda en afirmar que será un día histórico, porque tal como dijo a PDC, "no es poca cosa haber logrado un clásico de esta magnitud en la Patagonia, en la misma ciudad y con los pibes.

PDC: “¿Como intendente qué significa que una ciudad tenga dos equipos en la segunda categoría en el mismo momento?

"Tener estos dos clubes en la segunda categoría del fútbol argentino, jugando uno de los equipos en el torneo profesional, destacándonos en distintas disciplinas de otros clubes, es muy importante. Por eso, la importancia que se le da también desde el estado local, desde el estado municipal, a los clubes. Y creo que eso a lo larga termina llevando a resultados como los que hoy podemos tener. A mí me toca, siendo intendente, tener los dos principales clubes de la ciudad en la segunda categoría del fútbol argentino me llena de satisfacción”.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

PDC: ¿Y para Deportivo Madryn?

"Para el club es uno de los partidos más importantes de la historia. Sumémosle los partidos que hemos jugado por el ascenso, pero bueno, contento que se da hacer un clásico en la segunda categoría del fútbol argentino. Hablando de una de las ligas más importantes del mundo, no es poca cosa haber logrado un clásico de esta magnitud en la Patagonia, en la misma ciudad y con los pibes, que hoy encima se dan el lujo de estar peleando la punta del campeonato”.

PDC: “Generalmente cuando se enfrentan clubes de las mismas ciudades, a la larga se va generando una rivalidad que en algunos casos se sabe sobrellevar y en otros, se convierte en algo complejo ¿Preocupa esa situación? ¿O cómo se trabaja para que el clásico se viva en paz?”.

No todo está perdido: un niño le ató los cordones al rival en pleno partido

“Nosotros somos una ciudad donde nos conocemos, prácticamente todos. Y todos tenemos amigos del club rival. La rivalidad es imposible que no exista. Más en un clásico, con la magnitud que ha tomado, entre Deportivo Madryn y Guillermo Brown. Lo que sí tenemos que recordar, que esto es un partido de fútbol; que una vez que finalizó, es la anécdota de lo que sucedió en el campo de juego que después seguimos siendo vecinos y amigos como fuimos siempre. Y los inadaptados, que pueden existir en cualquier ámbito, no solamente en el deportivo, van a existir siempre y van a tratar de querer hacer noticias por lo que no suceda en el campo de juego. Así que bueno, de ellos también se encargarán las fuerzas de seguridad, que tendrán que brindar la cantidad necesaria para que un clásico de estas características se pueda desarrollar de la mejor manera”.

Perdió a su hijo el viernes y el sábado corrió Crónica en su honor

PDC: “¿Y en ese sentido se está articulando entre policía del Chubut y Municipio algún operativo de seguridad? ¿O sólo lo maneja la provincia en este caso?”.

“Nosotros nos hemos puesto a disposición, los dirigentes de ambos clubes, se puso a disposición del municipio, pero es una tarea que la cobertura la debe llevar adelante la Policía de la provincia del Chubut. Dicen que están trabajando de muy buen manera, así que estaremos para poyarlos en lo que sea necesario, para que todo salga de la mejor forma”.

PDC: ¿Esperabas que se dé este buen inicio de temporada para Deportivo Madryn, digamos, la segunda categoría?”.

“Nosotros somos benjamines en la categoría, en un principio era lograr el ascenso y el ascenso se logró. Después era esperar el debut de la segunda categoría y ver cuándo iba a tocar el clásico. Hoy han pasado seis fechas y creo que ni el mejor soñador podía imaginarse que Depotivo Madryn iba a estar a dos puntos de la punta del campeonato con muchas chances también de poder quedar puntero después de la séptima fecha. Así que, imagínense que son un montón de sensaciones, que nos vienen de manera muy rápida y que tenemos que tratar de disfrutarlo de la mejor manera, como vecinos de Puerto Madryn, como hincha de uno de los clubes, y también lo tengo que decir, como presidente, porque es un club donde nacimos y nos criamos, pasamos muchísimas horas toda nuestra vida. El arraigue familiar que tenemos por el club, con mi padre presidente, mi hermano presidente también. Ahora yo, que llevo casi 15 años presidiendo la institución… es mucha emoción, sinceramente”.