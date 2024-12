Pablo "Quique" Ruiz, un jugador de la MLS de Estados Unidos, ha regresado a su ciudad natal de Comodoro Rivadavia para pasar tiempo con su familia y amigos.

Después de una temporada difícil en la que sufrió una lesión de ligamentos, Ruiz se está preparando física y mentalmente para volver a brillar en la liga estadounidense. Durante su visita, Ruiz está trabajando en el gimnasio del Deportivo Roca con su amigo Marcelo Ramos, el entrenador de la Selección de Futsal de Comodoro y miembro del cuerpo técnico de la Selección Argentina C17.

Además, Ruiz está planificando un evento solidario el 27 de diciembre en la cancha de Roca, donde espera reunir a exjugadores y jugadores jóvenes para recaudar fondos y ayudar a un comedor local.

Su objetivo es que la gente pueda pasar unas buenas fiestas. A pesar de su éxito en la MLS, Ruiz nunca olvida sus raíces y siempre regresa a su ciudad natal para recargar energías y estar con sus seres queridos.

"Esto es algo que yo siempre quise hacer desde que estoy jugando allá en la MLS. Nunca me animé, no sabía cómo iba a salir, pero ahora lo hablamos con Marce y con Darío y nos embalamos. La situación en el país es muy difícil. Nosotros allá vemos todo, mi familia es de acá de Comodoro, la familia de mi señora, y la situación me pone mal. Yo soy feliz allá, mis hijos están felices allá, pero quiero que todos los nenes puedan tener una linda Navidad y también para que nos conozcamos entre todos", comentó Ruiz en su paso por Pasta de Campeón por SetaTV.