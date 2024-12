(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Finalizado el partido entre los equipos de San Martín y CAI, se produjo un lamentable episodio de violencia en el campo de juego. Según testigos, personas del cuerpo técnico del Santo habrían agredido físicamente al entrenador de la CAI, mientras que una jugadora del Azurro también resultó herida en medio de la gresca.

Así relató lo vivido en dialogo con Pasta de Campeón la madre de la jugadora agredida: "En principio estábamos un poco nerviosos porque era una semifinal contra un equipo que, nada, nos tocó jugar en San Martín, cancha de San Martín, tuvimos que suspender el partido porque había entrado gente ajena a la cancha. Es un partido donde hay mucho roce, como todo público conocimiento sabe que nosotras tenemos el equipo más joven que hay en el fútbol de cancha grande, son todas nenas, mi nena es la más chiquita del plantel”.

Según su relato, durante el partido hubo un clima de insultos e incidentes violentos por parte de los hinchas y el cuerpo técnico del equipo local. "Ganaron ellas, jugaron mejor, acá el que se equivoca, cometimos un error y bueno, nos costó caro, lo ganaron ellas. Todo el partido con insultos, gente de ellos se ubicaron justo aparte de la hinchada, se ubicaron al lado donde se sientan las nenas Insultaban todo el tiempo, el DT de ellos todo el tiempo violento”, comentó con tristeza y preocupación.

Lo único que quería es sacar a las nenas de ahí

La situación se descontroló aún más después del partido, cuando una persona vinculada al equipo de San Martín "viene y le pega una piña en la cara" a la jugadora de 15 años. "Mí desesperación era sacarla porque había hombres metidos ahí adentro, y no nos olvidemos que ellos tienen antecedentes, ellos una vez en un partido le pegaron a una chica en el piso", relató angustiada la madre.

Del mismo modo agregó, “Estamos hablando un club donde ellos todo el tiempo se hacen las víctimas, porque la tienen contra nosotros, pero mira las cosas que generan. Cuando le pegan a tu nena. Estamos en contra de la violencia, pero imagínate que una mina viene y le pega a tu hija. La persona que le pegó a mi hija, debe tener 40 años”.

Por último, Carla comentó cómo está la jugadora el día después y la sensación que le quedo por todo lo vivido. “Mí nena está llorando todavía del susto, y así con todas las nenas, porque como te digo, las conocen, saben que son nenas que juegan al fútbol, vos las ves y te pintan la cara, o sea, ellas se dedican a jugar al fútbol”,

Fui a la policía a hacer la denuncia y no me la quieren tomar

La madre de la niña, finalizado el partido se acercó al destacamento policial para realizar la denuncia tras lo sucedido: "Yo fui a la policía a hacer la denuncia y no me la quieren tomar, porque no tengo el nombre de esta mujer. Y le digo, bueno, haceme al nombre del club, y dicen que no se puede. Y más, le digo, ´y tráeme un policía, o sea, alguien, un perito que me vea cómo tiene la cara mi nena´ y no había nadie para que me la vea", lamentó.

Finalmente, la madre de la jugadora agredida expresó el temor de su hija a volver a jugar contra ese equipo: "Me dice, mamá, yo con San Martín no juego nunca más. Tiene miedo, porque vos la ves enorme, es un oso, pero es re buena hasta Es inocente, tiene 15 años, no tiene ni la maldad, me dice, mamá, yo no juego más".