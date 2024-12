La Liga de Fútbol de Comodoro se prepara para la elección más caliente de la última década

(Pasta de Campeón - ADNSUR) - El fútbol de Comodoro Rivadavia está atento a lo que pase el próximo 20 de diciembre en la Liga de Fútbol. En las últimas semanas se conoció que el presidente de General Saavedra y dirigente petrolero Héctor Millar quiere asumir en la casa del fútbol de esta ciudad. Millar hizo pública sus ganas de cortar la presidencia de Ariel Bordeira y comenzó a tener reuniones con diferentes clubes de la ciudad para buscar el apoyo necesario en las próximas elecciones.

¿Y por qué es tan importante esta elección? Claro, si revisamos el historial en las elecciones de la casa mayor de este deporte en la última década solo se presentó una lista opositora y fue en el año 2022, cuando Paulo Neira compitió ante Ariel Bordeira y este último se quedó con la elección por 30 a 18.

En la previa a estas elecciones ambos candidatos dieron su punto de vista y se criticaron mutuamente en el programa Pasta de Campeón que se emite por SETA TV. El primero en hablar fue Bordeira, afirmando que él será acompañado por “gente del fútbol” y que serán “los mismos, con las mismas ganas y fuerzas”.

“Nosotros estamos con Fernando Mateff y Julio Naduan. Somos todos los mismos, con las mismas ganas y las mismas fuerzas. Carlos Agustacci va a venir a trabajar con nosotros, no estamos peleados, a veces pasan cosas en la vida extra futbolísticas que nos pasan por arriba. Pero va a estar con nosotros”, comenzó relatando el actual presidente.

“Estamos con todas las fuerzas de seguir, somos todos dirigentes de raza y gente del fútbol. Acá no hay nada raro, no hay gremios ni nada de eso. Yo siempre dije lo mismo, es sano que haya otra lista. Yo prefiero ser presidente porque me votaron y no porque hay otro. Los clubes van a tener una opción más para votar”

Sobre la candidatura de Héctor Millar, Ariel Bordeira afirmó que “estas cuatro personas que van a ir del otro lado de la lista, José Luis Alcaín, Hugo Molina, Machi Mercado y el mismo Millar forman parte del comité actual y te lo digo porque ahora de repente se les caen todas las ideas. Jamás presentaron una idea para mejorar en la Liga”.

Héctor Millar es el actual presidente de Petrominera, la empresa de capitales mixtos del gobierno provincial, además de ser un reconocido dirigente sindical. Llegó a la presidencia de Saavedra sorprendiendo a todos, ya que arribó al club como vecino del barrio, pero siendo un desconocido en el mundo deportivo. Bordeira, por su parte, fue arquero en su juventud y estuvo ligado a Ferro en su pasado como futbolista para luego dedicarse a la dirigencia deportiva en el Club Rada Tilly.

“Nosotros lo que esperamos para el 20 es que el dirigente de raza nos vote. Nosotros no vendemos espejitos de colores por todos lados, así como dicen ellos que tienen ojos y oídos por todos lados nosotros también. Yo hablé con todos, hasta con Rubén Crespo. Él fue de frente conmigo y yo lo agradezco. Hablé también con gente de CAI y con gente de Newbery”, explicó.

“ En materia de competencia en nuestra Liga somos la Champions League a comparación de los otros torneos de la Patagonia . Uno que tiene la posibilidad de charlar con los diferentes referentes de todas las ligas se da cuenta que el nivel de competencia de Comodoro es mucho mejor que el del resto”, remarcó.

Como remarcamos anteriormente, Bordeira asumió en el 2022 tras ganarle en las urnas a Paulo Neira por 30 a 18. Pero antes de aquella votación debemos viajar en el tiempo y llegar al 2012 para irnos a la última vez que se registraron unas elecciones con dos candidatos. En aquella oportunidad Gustavo Rasgido armó una lista para competirle a “Kelo” Carrizo, quien lo aplastó en las elecciones por 30 a 14. Hoy, 12 años después, se contarán los votos en una elección que promete ser pareja.

Luego, Héctor Millar criticó fuertemente la actual conducción de la Liga de Fútbol “Los clubes no entendemos qué visión tiene la actual gestión, este engaño mentiroso de hacernos pretender de que estamos bien no habla bien de la gestión de la Liga, nada de lo que dice se condice con la realidad".

“A mi me preocupa la convocatoria. Le venimos pidiendo a la actual gestión una reunión de presidentes para que nos expliquen y nos digan, yo veo con mucha preocupación decir que Agustacci se va a hacer caso de las formativas cuando él se fue diciendo que vio cosas extrañas”, explicó.

“Qué es lo que tenemos que valorar que dicen que somos la Champions League, no tenemos regularidad porque no tenemos árbitros. Nos preocupa muchísimo, no somos competitivos porque no tenemos a los chicos en la cancha, no somos para nada la Champions League”

“Yo formo parte del Comité Ejecutivo, le pedí a la actual conducción una reunión de presidentes para ver los ejercicios contables de la Liga porque nos hacen ruido varias cosas. Lo mas triste es que los clubes dicen que tienen miedo que los castiguen. Los chicos no juegan, cada 14 días estamos programando los partidos. Con el 80% de los clubes tuve la posibilidad de juntarme, yo me junté con todos y coincidimos en algo, necesitamos cambiar y tener regularidad en formativas”, explicó Millar en diálogo con PDC.

“Yo no quiero nivelar el fútbol para abajo, yo quiero nivelar hacia arriba y si hay alguien que hizo las cosas mejor que nosotros tenemos que compararnos con ellos. No podemos nivelar para abajo. Está confirmado Palazzo dentro de la comisión directiva, me junté con Pitu Barrientos, hice lo propio con CAI, Laprida y muchos clubes . Yo no necesito convocar a los clubes a un quincho. Hay que dedicarse en serio, una Liga que abre a las 18 y cierra a las 20 no es la Champions League”, finalizó.

El 20 de diciembre se realizarán las elecciones en un hecho que quedará marcado en el fútbol de Comodoro.