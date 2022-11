En la previa del decisivo encuentro, Lautaro Martínez habló ante la prensa y brindó sus sensaciones sobre el partido que enfrentará Argentina ante México. Allí, escuchó la pregunta de Elio Rossi, que le recordó los dichos de Sergio Agüero sobre su rol en el partido contra Arabia Saudita.

El periodista citó a Sergio Agüero por una frase que dijo tras la derrota contra Arabia Saudita. “El Kun dijo que el partido del otro día no era para vos, que era para otro delantero”, aludió el periodista en la introducción de su pregunta que apuntaba a una cuestión de juego, la que quedó finalmente opacada.

A pesar de la incómoda situación que le generó, Martínez respondió con altura. Dijo que “no había escuchado lo que había dicho el Kun”. De ese modo evitó entrar en la polémica y se enfocó en el desarrollo del juego de este sábado.

Posteriormente y como no podía ser de otra forma, el exfutbolista salió al cruce y le dedicó unas palabras a Elio Rossi. “Decí que Lautaro es un pibe bueno e inteligente, no entró en tu juego. Me gustaría que vuelvas a ver el video de nuevo”, lanzó.