(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Soñar no cuesta nada, y Federación Deportiva hoy lo sabe más que nunca. El equipo de Kilómetro 3 se animó a participar del Federal de Básquet y en su primera incursión fue el mejor del grupo de la Patagonia Sur, dejando en el camino a San Miguel de Río Gallegos y Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Por estos días, tras la histórica clasificación en condición de visitante, el plantel de la Fede descansa, sabiendo que ahora hay que prepararse para lo que viene y redoblar la apuesta, tal como dice su técnico, Lucas Núñez.

El entrenador por estas horas no para. A pesar que el equipo descansa post triangular, él sigue abocado a sus funciones, aprovechando este momento de crecimiento del equipo de Kilómetro 3. Por supuesto, se da un tiempo para disfrutar lo logrado, ya que la Fede consiguió mucho más que su objetivo. “Estamos contentos porque logramos el objetivo que era clasificar a la próxima instancia. El equipo era relativamente nuevo pero arrancamos bien. Tuvimos buenos partidos de visitantes, ganamos el partido clave que era el último, y creo que fue el mejor partido del torneo para nosotros. Así que estamos contentos por todo el trabajo que vienen realizando los chicos y, obviamente, por la clasificación”, dijo a PDC.

Núñez, admite que el Federal “fue una apuesta bastante fuerte del club”, y que al principio era todo incertidumbre. Sin embargo, el plantel estuvo a la altura. “Al principio no sabíamos cómo estábamos hasta jugar con los primeros equipos, pero vimos que había mucha paridad en los tres equipos, y cualquiera le podía ganar a cualquiera, que fue lo que pasó después. lo bueno fue el equipo fue creciendo y se armó un buen grupo. Hubo mucho trabajo desde el primer día, mucha predisposición a trabajar, a mejorar y a crecer, y eso hizo que todo sea más fácil, porque la mayoría del plantel entrenó doble turno, con ganas y con el deseo de hacer bien las cosas”.

Consultado por cuáles fueron los puntos altos del equipo, Núñez, analizó: “cuando pudimos defender fuimos un equipo muy diferente a cuando no lo hicimos. Fuimos un equipo parejo, tuvimos en cada partido jugadores diferentes en cuanto a su protagonismo. Sabíamos que no teníamos un jugador determinante, pero sí que cada uno aportaba lo suyo nos iba a ir bien. No dependimos de nadie, fuimos un buen equipo y pudimos lograr una identidad de juego, porque nuestra idea era ser un equipo dinámico”.

Respecto a lo que viene, el entrenador es optimista. “Tenemos que seguir trabajando sobre lo que venimos haciendo. Ahora estamos esperando que se decida cuál va a ser la próxima instancia. Sabemos que vamos a jugar contra los equipos de Neuquén y La Pampa. Y mientras tanto, esta semana, estamos recuperando a los chicos que están con dolencias, con lesiones. Ahora vamos a tratar de ir por una clasificación a la siguiente instancia. En todo caso, si no se da, trataremos de hacer el mejor papel posible, que fue lo que nos propusimos cuando arrancamos esta etapa”, sentenció.

Por el momento es tiempo de descansar, disfrutar un logro histórico y reponer energías. La próxima semana será momento de poner el pie en el acelerador y seguir haciendo historia.